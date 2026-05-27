قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
560 جنيهًا .. تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب أول أيام عيد الأضحى بمصر
كيف تحمي القوانين المصرية المواطنين من السلع الفاسدة في موسم العيد؟
حكم أداء النساء صلاة عيد الأضحى بجوار الرجال.. هل تصح بسبب الزحام؟
تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»
بصورة بطولاته الأفريقية.. رد فعل غير متوقع من عصام الحضري على تصريحات زيزو الأخيرة
مجلس الأمن يُدين الهجوم على محيط محطة براكة النووية في الإمارات
بوتشيتينو يُعلن قائمة أمريكا لـ كأس العالم 2026 بقيادة بوليسيتش وديست
تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية
منتخب مصر يتسلّم الزي الرسمي قبل السفر إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
ظهور محمد رمضان وعائلته داخل «كرافان» خلال أداء مناسك الحج يُثير الجدل
«أديت مهمتي بنجاح».. أول تعليق من البرتغالي «جيسوس» بعد الرحيل عن النصر السعودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحرّك مُفاجئ .. وزير خارجية سنغافورة في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
ناصر السيد

وصل وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، أمس الثلاثاء إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA).

ومن المتوقع أن يزور بالاكريشنان كوريا الجنوبية بعد زيارته للشمال، في زيارة نادرة يقوم بها مبعوث سنغافوري إلى الكوريتين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلامية رسمية في كوريا الشمالية بأن حزب العمال الحاكم سيعقد الشهر المقبل اجتماعًا من أجل إجراء مراجعة لسياسات الدولة والحزب لهذا العام.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري قرر عقد الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة في أواخر يونيو القادم، وذلك وفقا لوسائل إعلامية رسيمة في بيونج يانج.

وأفادت هذه الوسائل الإعلامية بأن الاجتماع يهدف أيضا إلى مناقشة خطة العمل في النصف الثاني من العام الجاري، وبحث عدد من القضايا المهمة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع المقرر عقده في شهر يونيو في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية إلى تنفيذ إجراءات متابعة للقرارات التي تم التوصل إليها في المؤتمر التاسع للحزب الذي عقد في أواخر فبراير الماضي.

ومن المنتظر معرفة ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ قرارات مهمة بشأن سياساتها تجاه كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع المقبل، وذلك وسط تكهنات بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور بيونج يانج قريبا.

تحرك مفاجئ وزير خارجية سنغافورة كوريا الشمالية فيفيان بالاكريشنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل سورة تقرأ في يوم عرفة

أفضل سورة للرزق السريع يوم عرفة.. اقرأها الآن وانتظر الفرج العاجل

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

منتخب مصر

الإصابة تهدد نجم المنتخب المصري من التواجد في كأس العالم

دعاء يوم عرفة مستجاب

دعاء عصر يوم عرفة مستجاب.. ردد 210 أدعية جامعة ترزقك من حيث لا تحتسب

مصطفي محمد

مصطفي محمد يشارك جمهوره صورا من الجيم

الزمالك

هل ينقذ مالاجا الإسباني الزمالك من أزمة الرخصة الأفريقية؟

دعاء اخر ساعة من يوم عرفة

دعاء آخر ساعة من يوم عرفة.. لحظات ثمينة اغتنمها قبل المغرب

ترشيحاتنا

أردوغان

رئيس الوزراء الباكستاني: اتفقت مع أردوغان على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والربط الإقليمي

وانغ يي

الصين تدعو أطراف الأزمة الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومواصلة الحوار

السلطات الأمريكية،

مقتل عدة أشخاص إثر انفجار في مصنع بواشنطن بالولايات المتحدة

بالصور

في عيد الأضحى | احذر الجمع بين اللحوم والفتة والحلويات .. نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي

طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى
طقوس عيد الأضحى

نصائح لمرضى القلب والسكر في عيد الأضحى؟

نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى
نصائح لمرضى الضغط والسكر في عيد الأضحى

أفضل طرق لتخزين اللحوم بطريقة صحيحة.. للحفاظ على الطعم والجودة

أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم
أفضل طرق حفظ اللحوم

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي
طريقة تنظيف الكرشة قبل الطهي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

المزيد