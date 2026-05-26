توافد الحجاج من صعيد عرفات إلى رحاب المزدلفة

قال محمد عبيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من المشاعر المقدسة، إنه الآن في مزدلفة، وهو المشعر الواقع بين عرفات ومنى، يزدلف إليه الناس ليبيتوا ليلتهم قبل الانطلاق إلى منى، متابعا: "عند وصولنا قمنا بصلاة المغرب والعشاء، فمن الحجاج من جمع بينهما جمع تقديم، ومنهم من جمعهما جمع تأخير".

الانتقال إلى منى

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه بعد ذلك يتم الانتقال إلى منى بعد فجر هذا اليوم، وبعض الحجاج قد يذهبون مباشرة بعد منتصف الليل لتجنب الازدحام، المسافة بين عرفات ومزدلفة كانت تُقدّر بنحو 4 كيلومترات، لكنها لا تستغرق سوى دقائق معدودة بفضل التنظيم وسلاسة الحركة.

أوضح أنه قد امتدت إلى هذه المشاعر يد التطوير بشكل كبير؛ فمزدلفة لا تضم مبانٍ إسمنتية، بل تعتمد على الخيام والبنية الخدمية المؤقتة لاستقبال الحجاج القادمين من عرفات والمتجهين إلى منى، كما تتوافر دورات المياه والخدمات الغذائية ومياه الشرب في كل مكان، لتأمين الحجاج خلال ساعات مبيتهم في مزدلفة قبل الانطلاق إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى.

جمع حصى جمرة العقبة

وتابع: "منذ لحظات قمنا بجمع حصى جمرة العقبة، لنرميها مع باقي حجاج بيت الله الحرام في منى، ثم بعد ذلك الهدي، ثم التحلل بالحلق، واستكمال بقية المناسك في منى، ثم الانتقال إلى طواف الإفاضة، وأخيرًا طواف الوداع في المسجد الحرام".

https://www.youtube.com/shorts/qhzyfXWcDjk