استعدادات مكثفة من الأوقاف بجميع المحافظات لإقامة شعائر عيد الأضحى

تواصل وزارة الأوقاف، في ليلة عيد الأضحى المبارك، متابعة جاهزية الساحات والمساجد المخصصة لصلاة العيد بجميع محافظات الجمهورية من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التابعة لها؛ بما يضمن توفير الأجواء الإيمانية والروحانية الملائمة للمصلين، في إطار رسالتها الدعوية وحرصها على التيسير على المواطنين.

متابعة جاهزية الساحات والمساجد لاستقبال المصلين في ليلة عيد الأضحى المبارك

وتتابع المديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية أعمال التجهيز والتهيئة الميدانية للساحات والمساجد، والتي تشمل أعمال النظافة والتطهير، ورفع كفاءة محيط المساجد والساحات، والتأكد من جاهزية مكبرات الصوت، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال المصلين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل محافظة.

كما كلفت وزارة الأوقاف الأئمة والخطباء المعتمدين لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات والمساجد الكبرى، مع تأكيد الالتزام بالضوابط المنظمة، والتواجد المبكر، والتعامل الحضاري مع المصلين؛ بما يسهم في إظهار الشعائر بالصورة اللائقة.

وتأتي هذه المتابعات في إطار خطة وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وحرصها على نشر أجواء البهجة والسكينة بين المواطنين، وتعزيز القيم الإيمانية والوطنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.