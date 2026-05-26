كما ربياني صغيرًا.. شاب يحمل والدته على كتفيه أثناء أداء مناسك الحج

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يُظهر شابًا يحمل والدته على كتفيه خلال أداء مناسك الحج، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة من رواد السوشيال ميديا.

ويُظهر الفيديو الشاب وهو يحمل والدته أثناء الطواف حول الكعبة، وسط أجواء روحانية، بينما بدت الأم في حالة من السعادة والاطمئنان، واضعة يديها على ابنها في لحظات تعكس الحنان والامتنان.

وأشاد متابعون بما فعله الابن، معتبرين أنه يجسد أسمى معاني بر الوالدين وتكريم الأم، مؤكدين أن الموقف يعكس قيمة إنسانية عظيمة في واحدة من أقدس الشعائر الإسلامية.

وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو بشكل واسع، مرفقًا بتعليقات دعاء وثناء على هذا التصرف المؤثر الذي لامس مشاعر الكثيرين.