إحتفال وهمي.. واقعة طريفة في تتويج ريفيرز يونايتد النيجيري بلقب الدوري|صور

في واقعة طريفة شهدتها منافسات بطولة الدوري الممتاز في نيجيريا تلقت جماهير نادي ريفيرز يونايتد صدمة كبيرة خلال مباراته الأخيرة بالمسابقة المحلية.

أوضحت أنه خلال مباراة نادي ريفرز يونايتد ضد نادي كاتسينا يونايتد إنتشرت شائعة كاذبة مفادها أن فريق إيكورودو سيتي قد أحرز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة في مرمى نادي إينوغو رينجرز ليصبح التعادل بهدفين لكل منهما في لاجوس وبهذا التعادل سيتوج ريفرز يونايتد بلقب الدوري.

أشارت إلي أن الشائعة انتشرت بسرعة في بورت هاركورت مما أدى إلى إحتفالات مبكرة بين مشجعي فريق ريفرز يونايتد داخل ملعب أميسيماكا احتفالا باللقب قبل أن يتفاجئ الحضور بفوز إينوجو رينجرز بالمباراة وبالتتويج بلقب الدوري النيجيري خلال الموسم الحالي.