من موسيماني إلى كاردوسو.. مدربان فقط صنعا المجد الأفريقي لصن داونز

عاد ماميلودي صن داونز لاعتلاء عرش الكرة الأفريقية من جديد، بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2026 على حساب الجيش الملكي المغربي، ليكتب النادي الجنوب أفريقي فصلًا جديدًا في تاريخه القاري، بعد عشرة أعوام من لقبه الأول الذي تحقق تحت قيادة بيتسو موسيماني.

ونجح المدرب البرتغالي ميجيل كاردوسو في دخول تاريخ صن داونز، بعدما أصبح ثاني مدرب فقط يقود الفريق للتتويج بلقب دوري الأبطال، عقب الإنجاز الذي حققه موسيماني في نسخة 2016 أمام الزمالك.

وجاء تتويج كاردوسو بعد مشوار قوي أكد خلاله الفريق شخصيته القارية وقدرته على التعامل مع المباريات الكبرى.

واستفاد صن داونز من تفوقه في مباراة الذهاب، قبل أن ينجح في حسم اللقب أمام الجيش الملكي، ليؤكد تفوقه خلال البطولة التي شهدت مستويات قوية من “برازيل أفريقيا”، سواء على المستوى الهجومي أو في التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي.

ويمثل هذا اللقب تتويجًا لسنوات طويلة من الاستقرار الإداري والفني داخل النادي الجنوب أفريقي، الذي أصبح خلال العقد الأخير أحد أكثر الأندية حضورًا في الأدوار النهائية للبطولات القارية، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين والمحترفين القادرين على صناعة الفارق.

ولم يقتصر مكسب صن داونز على التتويج القاري فقط، بل ضمن الفريق أيضًا التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029، ليواصل حضوره العالمي بعد مشاركاته السابقة، ويؤكد مكانته كأحد أكبر أندية القارة السمراء في السنوات الأخيرة.