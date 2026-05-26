وسط أجواء شديدة الحرارة.. توزيع مظلات وأكياس ثلج على حجاج عرفات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مجموعة من المتطوعين وهم يوزعون مظلات شمسية واكياس ثلج على حجاج بيت الله الحرام، في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا وإشادة كبيرة.

ويُظهر الفيديو المتطوعين وهم يساعدون الحجاج على استخدام المظلات أثناء أداء المناسك، بهدف حمايتهم من أشعة الشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، في أجواء تعكس روح التعاون والخدمة لضيوف الرحمن.

وأشاد المتابعون بهذا التصرف الإنساني، مؤكدين أنه يعكس قيم التكافل والعمل التطوعي في خدمة الحجاج، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي تشهدها المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.