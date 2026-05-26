عودة للتراجع من جديد.. أسعار الذهب تفاجئ المصريين في وقفة عيد الأضحى

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الأضحى المبارك، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأعيرة داخل الأسواق المحلية، ليعود الذهب للتراجع من جديد بعد ان ارتفعت أسعاره يوم أمس الاثنين.

وجاء هذا التراجع في أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع تراجع الأسعار عالمياً.

سعر عيار ٢١

كما تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، بنحو 40 جنيهًا، فيما انخفضت أسعار الأعيرة الأخرى بنسب متفاوتة، بالتزامن مع هبوط سعر الأوقية عالميًا واستقرار نسبي في الطلب المحلي قبل عطلة البنوك والأسواق خلال عيد الأضحى.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24 سجل 7794 جنيهًا للجرام.

عيار 21 سجل 6820 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 5846 جنيهًا للجرام.

عيار 14 سجل 4546 جنيهًا للجرام.

أوقية الذهب سجلت 242420 جنيهًا.

الجنيه الذهب سجل 54558 جنيهًا.

أكبر تراجعات الذهب اليوم

الجنيه الذهب تراجع 322 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس الإثنين.

عيار 24 هبط بنحو 46 جنيهًا عن أسعار يوم أمس، كما تراجع عيار 21 تراجع بقيمة 40.25 جنيه.

ويأتي تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى وسط ترقب من المواطنين لتحركات المعدن الأصفر خلال أيام العيد، خاصة مع استمرار التذبذب في الأسعار العالمية وحركة الدولار محليًا.