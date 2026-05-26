أسعار الذهب في وقفة عيد الأضحى.. عيار 21 فاق التوقعات

أسعار الذهب اليوم بوقفة عيد الأضحى يبحث عنها المواطنون وتجذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، مع استمرار التقلبات التي تشهدها البورصات والأسواق العالمية.

سعر الذهب الان

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويحافظ الذهب على مكانته باعتباره من أهم وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى متابعة حركة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,840 جنيها 7,785 جنيها

عيار 21 6,860 جنيه 6,810 جنيه

عيار 18 5,880 جنيه 5,835 جنيه

عيار 14 4,575 جنيه 4,540 جنيه

الجنيه الذهب 54,880 جنيه 54,480 جنيه

الأونصة بالجنيه 243,850 جنيه 242,075 جنيه

فيما سجل سعر الأونصة عالميا نحو 4,534.94 دولار.

سعر الذهب الان

العوامل المؤثرة في حركة الذهب

وتتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن النفيس.

كما تؤثر أسعار الفائدة بصورة كبيرة على توجهات المستثمرين، إذ يدفع انخفاض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، ما ينعكس على ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وتلعب أيضا أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، دورا بارزا في تحركات الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات والتقلبات المالية باعتباره أداة للتحوط وتقليل المخاطر.

سعر الذهب الان

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يجعله الخيار المفضل لدى الكثير من المواطنين الراغبين في تأمين مدخراتهم والحفاظ على قيمتها.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام ومتابعة واسعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت أنظار المستثمرين والمستهلكين بشكل دائم.