الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب في وقفة عيد الأضحى.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
محمد غالي

أسعار الذهب اليوم بوقفة عيد الأضحى يبحث عنها المواطنون وتجذب اهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الذهب داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء، مع استمرار التقلبات التي تشهدها البورصات والأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويحافظ الذهب على مكانته باعتباره من أهم وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يدفع شريحة كبيرة من المواطنين إلى متابعة حركة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

العيار           سعر البيع      سعر الشراء    
     
عيار 24          7,840 جنيها    7,785 جنيها   
عيار 21          6,860 جنيه    6,810 جنيه  
عيار 18          5,880 جنيه    5,835 جنيه  
عيار 14          4,575 جنيه    4,540 جنيه  
الجنيه الذهب     54,880 جنيه  54,480 جنيه  
الأونصة بالجنيه  243,850 جنيه  242,075 جنيه

فيما سجل سعر الأونصة عالميا نحو 4,534.94 دولار.

العوامل المؤثرة في حركة الذهب

وتتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن النفيس.

كما تؤثر أسعار الفائدة بصورة كبيرة على توجهات المستثمرين، إذ يدفع انخفاض الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة المدخرات، ما ينعكس على ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

وتلعب أيضا أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، دورا بارزا في تحركات الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء المعدن الأصفر خلال فترات الأزمات والتقلبات المالية باعتباره أداة للتحوط وتقليل المخاطر.

الذهب يحافظ على جاذبيته الاستثمارية

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يجعله الخيار المفضل لدى الكثير من المواطنين الراغبين في تأمين مدخراتهم والحفاظ على قيمتها.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام ومتابعة واسعة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت أنظار المستثمرين والمستهلكين بشكل دائم.

انقلبت به الدراجة النارية.. مصرع عامل دليفري بأحد مراكز الدقهلية

رقص بملابس مثيرة | القبض على صانعة محتوى في الطالبية

تأييد حبس شخص في اتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد والنصب والتزوير

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

سيارة كوزموس.. رهان لوسيد لاختراق سوق الكهرباء العالمي من السعودية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

