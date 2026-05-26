حجاج الجمعيات يؤدون الركن الأعظم على جبل عرفات

يتجمع حجاج الجمعيات الأهلية اليوم على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم للحج وسط متابعة من البعثة المصرية .

وتتابع بعثة وزارة التضامن الاجتماعي لحظة بلحظة تحركات حجاج الجمعيات لتقديم كافة التيسيرات والاطمئنان على حالتهم الصحية .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت إتمام بعثة حج الجمعيات الأهلية خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى صعيد عرفات مساء أمس الاثنين بنجاح، حيث تم تنفيذ خطة التصعيد بدءا من الظهر، وبدأ التصعيد وفق خطة زمنية محددة بالتحرك بالأوتوبيسات إلى مشعر عرفات، حيث استدعى كل مشرف مجموعته من الحجيج بمجرد تحرك الفوج الذي يسبقه، لعدم حدوث تكدس داخل الفندق، أو داخل مشعر عرفات.

متابعة عملية التصعيد والاطمئنان على سلامة جميع الحجاج

وأجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اتصالا هاتفيا مع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، لمتابعة عملية التصعيد والاطمئنان على سلامة جميع الحجاج بعد وصولهم لصعيد عرفات، فضلا عن توافر كافة الخدمات اللازمة، واستعداد الحجاج لاستقبال يوم عرفة.

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن عملية التصعيد تمت وفق خطة زمنية دقيقة، بالتنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، فضلا عن المتابعة اللحظية من مشرفي الحج بكل فندق وحافلة، لضمان انتقال الحجاج بسلاسة إلى عرفات.

وأوضح عبد الموجود أن مقدمة بعثة حجاج الجمعيات الأهلية كانت قد وصلت إلى مشعر عرفات لمتابعة المخيمات وكافة التجهيزات، وتم التأكد من جاهزية الخيام من حيث جودة المكيفات والخدمات الطبية واللوجستية.

وأشار رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية إلى أن عمليات التصعيد انتهت مساء أمس ، مشددا على أن البعثة تابعت لحظة بلحظة عملية التفويج لضمان سيرها بسلاسة ودون أية معوقات، حتي وصول آخر الأفواج إلى صعيد عرفات.