أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

واصل السائق الإيطالي الشاب كيمي أنتونيلي عروضه القوية في بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما توج بلقب جائزة كندا الكبرى، الجولة الخامسة من الموسم، محقق انتصاره الرابع على التوالي مع فريق مرسيدس.

وجاء فوز أنتونيلي بعد سباق مثير شهد منافسة قوية مع زميله البريطاني جورج راسل الذي انطلق من المركز الأول، قبل أن ينسحب بسبب عطل فني مفاجئ في وحدة الطاقة خلال اللفة الثلاثين.

وبات السائق الإيطالي البالغ 19 عاما حديث البطولة بعد سلسلة انتصارات متتالية بدأت في الصين ثم اليابان وميامي قبل أن يضيف سباق كندا إلى سجله، ليوسع الفارق في صدارة الترتيب العام إلى 43 نقطة.

وأكد أنتونيلي عقب السباق أن المنافسة كانت صعبة للغاية، مشيدا بالسرعة الكبيرة التي قدمها راسل طوال عطلة الأسبوع، مشيرا إلى رغبته في مواصلة التطور خلال الجولات المقبلة.

واحتل البريطاني لويس هاميلتون المركز الثاني مع فريق فيراري، في أفضل نتيجة له هذا الموسم، بينما جاء الهولندي ماكس فيرستابين ثالثا ليحقق أول صعود له إلى منصة التتويج هذا العام.

وشهد السباق أيضا انسحاب البريطاني لاندو نوريس بعد تعرض سيارته لمشكلات فنية متتالية، رغم بدايته القوية في اللفات الأولى.

وفي باقي المراكز، أنهى شارل لوكلير السباق رابعا، بينما حل الفرنسي إسحاق حجار خامسا.

ويؤكد الفوز الجديد أن أنتونيلي أصبح أحد أبرز نجوم الموسم الحالي، بعدما فرض نفسه بقوة ضمن المنافسين على لقب بطولة العالم رغم صغر سنه وحداثة تجربته في الفئة الأولى.