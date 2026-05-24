نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

اختتم نادي السيارات والرحلات المصري فعاليات المعسكر التدريبي الثاني ‏"Boot Camp " الخاص ببطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية، وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق البطولة التي تقام وفق معايير ولوائح الاتحاد الدولي للسيارات ‏FIA، في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدريفت في مصر خلال الفترة الأخيرة.

وتعد بطولة ‏DC3‎‏ واحدة من أبرز البطولات الجديدة التي تستهدف نشر ثقافة الدريفت الاحترافي وفق قواعد السلامة والمعايير الدولية، حيث تسعى مصر من خلالها إلى ترسيخ مكانتها كأحد المراكز الرائدة إقليميا في تنظيم بطولات السيارات الرياضية الحديثة، خاصة مع تطبيق اللوائح الفنية والتنظيمية المعتمدة دوليا، كما تمثل البطولة تجربة جديدة تهدف إلى تقديم نموذج يمكن تطبيقه مستقبلا في دول أخرى.

وأكد وائل عبد الجليل، نائب المدير العام لنادي السيارات ومدير النشاط الرياضي، أن البطولة تمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب الشابة وصقل مهارات السائقين في رياضة الدريفت، موضحا أن فكرة فئة السيارات القياسية تعتمد على إتاحة الفرصة للمشاركة بسيارات الدفع الخلفي دون الحاجة إلى تعديلات ميكانيكية مكلفة.

وأشار إلى أن فلسفة البطولة تعتمد على مهارة السائق وقدرته على التحكم في السيارة داخل الحلبة، بما يحقق منافسة عادلة ويبرز قدرات المتسابقين الحقيقية، إلى جانب تقديم تجربة دريفت احترافية بتكلفة منخفضة تتيح الفرصة لعدد أكبر من الشباب للمشاركة.

من جانبه أوضح شادي أسامة، مؤسس فريق Oldskool ومنظم بطولة ‏DC3‎‎، أن المعسكرات التدريبية ‏"Boot Camp" تمثل مرحلة إعداد وتطوير قبل انطلاق المنافسات الرسمية، حيث يخضع المشاركون لتدريبات عملية مكثفة على تقنيات الدريفت الاحترافية، إلى جانب تعلم أساليب السيطرة على السيارة داخل المنعطفات والتعامل مع الحلبة بصورة آمنة واحترافية.

وأضاف أن البرنامج التدريبي لا يقتصر على الجانب العملي فقط، بل يشمل أيضا شرح قوانين السباقات الدولية وحقوق وواجبات المتسابقين، بالإضافة إلى قواعد السلامة داخل الحلبة، بهدف إعداد جيل جديد من السائقين القادرين على المنافسة وفق المعايير العالمية.

وفي السياق نفسه، كشف بطل سباقات السيارات عمرو بكري عن أبرز شروط المشاركة في البطولة، موضحا أن السيارة يجب أن تكون من فئة الدفع الخلفي القياسية و"‏Stock " غير معدلة، مع ضرورة أن يكون المحرك وناقل الحركة من نفس الشركة المصنعة للسيارة، بالإضافة إلى ألا يتجاوز عرض الإطارات الخلفية 205 ملم.

وأشار إلى أن البطولة لا تشترط تجهيزات باهظة الثمن للمشاركين، حيث يكتفي السائق بارتداء خوذة أمان وملابس طويلة مطابقة لاشتراطات السلامة، وهو ما يجعل البطولة فرصة مثالية للشباب الراغبين في دخول عالم الدريفت بشكل احترافي وآمن.