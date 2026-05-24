فولفو EX60 موديل 2026 الكهربائية الجديدة| صور

أعلنت شركة فولفو عن طرازها الجديد فولفو EX60 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي EX60 لفئة السيارات الكروس أوفر الكوبيه، وتجميع بين التوازن المثالي والفخامة الهادئة والابتكار البرمجي المستقبلي، ومبنية علي منصة (SPA3) المتطورة للغاية .

أبعاد فولفو EX60 موديل 2026

تأتى سيارة فولفو EX60 موديل 2026 في سوق السيارات بطول 4803 مم، وعرض 1993 مم، وارتفاع 1639 مم .

مواصفات فولفو EX60 موديل 2026

زودت سيارة فولفو EX60 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح ليد مصفوفية (Matrix LED) قياسية تحمل تصميم مطرقة ثور الأيقوني التي تفتح وتغلق بآلية رقمية ترحيبية ساحرة، وبها مقابض أبواب مدمجة ومسطحة تفتح كهربائياً عند الاقتراب، وبها خطوط انسيابية ممتدة نحو الخلف، وبها جنوط رياضية مقاس 20 بوصة، وبها شريط إضاءة ليد متطور يلتف حول الزجاج الخلفي المائل، وبها صداد سفلي مدمج بعناية لتوجيه تيارات الهواء بسلاسة، وباب صندوق أمتعة كهربائي ذكي يفتح عبر تمرير القدم لتسهيل شحن الأمتعة.

بالاضافة إلي ان سيارة فولفو EX60 موديل 2026 بها، شاشة تعمل باللمس مركزية أفقية عريضة مقاس 14.5 بوصة تمتاز بسرعة استجابة فائقة بفضل معالجات SPA3 الحاسوبية، وبها شاشة كافة للتحكم بالملاحة عبر خرائط جوجل المدمجة.

وبها مفتاح تحكم زجاجي كريستيلي رائع لتعديل مستوى الصوت، وبها لمسات معدنية فاخرة تحيط بالسماعات، وبها كونسول وسطي ذكي يحتوي على حوامل أكواب قابلة للسحب وصندوق تخزين عملاق، وبها سقف زجاجي كهروكرومي ساحر يمكن تعديل درجة عتمته وشفافيته بلمسة زر واحدة دون الحاجة لستارة مادية، وبها نظام صوتي أسطوري من (Bowers & Wilkins) مكون من 28 سماعة صوت يحيط بالركاب كقاعة حفلات موسيقية.

محرك فولفو EX60 موديل 2026

تحصل سيارة فولفو EX60 موديل 2026 علي قوتها من محرك كهربائي، وتنتج قوة 369 حصان، وعزم دوران 480 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.9 ثانية، وبها بطارية سعة 80 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 519 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لاعادة شحنها، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .