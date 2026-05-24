فيات جريزلي العائلية 2027 تظهر لأول مرة

أعلنت شركة فيات عن طرازها الجديد فيات جريزلي موديل 2027 ، وتظهر جريزلي خلال اختبارها علي الثلوج، وتنتمي جريزلي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتنافس العديد من الإصدارات منها، نيسان قاشقاي، وكيا سبورتاج، وداسيا بيجستر، واحتفظت بتصميمها المربع الجذاب المستوحى من الثمانينيات، و تجمع بين القوة الهجومية واللمسات الرقمية الحديثة .

مواصفات فيات جريزلي موديل 2027

زودت سيارة فيات جريزلي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أقواس عجلات ضخمة ومربعة تمنح السيارة وقفة واثقة على الطريق، وبها واجهة أمامية بمصابيح البكسل الفريدة والمميزة لعلامة فيات الحديثة، وبها شبكة أمامية مغلقة لتأكيد اتساع هيكل السيارة، وبها خط سقف خلفي بشكل حاد وديناميكي، وبها حماية بلاستيكية قوية محيطة بالهيكل السفلي، كمان ان الصداد الأمامي يخفي خلفه كابل شحن مدمج قابل للالتفاف الذاتي .

بالاضافة إلي ان سيارة فيات جريزلي موديل 2027 بها، عناصر بيضاوية الشكل على لوحة القيادة ومنافذ التهوية، وبها مزيج من ألياف الخيزران الفاخرة المنسوجة بخياطة زاهية عالية التباين، وبها شاشة معلومات رقمية كاملة للسائق مقاس 10 بوصه، وبها شاشة تعمل باللمس مركزية متطورة مقاس 10.25 بوصة لنظام الترفيه والخرائط، وبها أزرار مادية ثابتة للتحكم في نظام المناخ والطقس لضمان سهولة الاستخدام أثناء القيادة .

محرك فيات جريزلي موديل 2027

تستمد سيارة فيات جريزلي موديل 2027 قوتها محرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد من سيارة فيات جريزلي موديل 2027 نسخة كهربائية بالكامل، تحصل علي قوتها من بطارية سعة 44 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 290 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وبها فيات جريزلي موديل 2027 نسخة كهربائية اخر، بها بطارية سعة 54 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 402 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فيات جريزلي موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فيات جريزلي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 116 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة فيات جريزلي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 125 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة فيات جريزلي موديل 2027 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 138 ألف ريال سعودي .