الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تطلق YU7 GT الكهربائية.. وهذا سعرها عالميًا

صبري طلبه

وسعت شاومي حضورها في قطاع السيارات الكهربائية من خلال الكشف الرسمي عن طراز YU7 GT الجديد، وذلك خلال فعالية Human x Car x Home. 

ويأتي الطراز الجديد ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، مع تركيز واضح على الأداء العالي والتقنيات المتطورة، إلى جانب باقة من أدوات المساعدة والتحكم.

محرك وأداء شاومي YU7 GT

تستطيع السيارة شاومي YU7 GT الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 2.92 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 300 كم/س، حيث تولد السيارة قوة قدرها 738 كيلوواط، أي ما يعادل نحو 990 حصاناً.

بطارية شاومي YU7 GT وتقنيات الشحن

زودت شاومي سيارتها الجديدة ببطارية تبلغ سعتها 101.7 كيلوواط/ساعة، ما يمنح السيارة قدرة جيدة على قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة الشحن، ووفق الأرقام المعلنة، وبحسب المعيار الصيني CLTC، توفر YU7 GT مدى قيادة يصل إلى نحو 705 كيلومترات.

كما تدعم السيارة تقنيات الشحن السريع، حيث يمكن إضافة مدى يصل إلى 570 كيلومتراً خلال 15 دقيقة فقط، بينما ركزت شاومي كذلك على جانب التحكم والثبات، خاصة مع القوة الكبيرة التي تقدمها السيارة، حيث تم تزويد YU7 GT بمنظومة مكابح قادرة على إيقاف السيارة من سرعة 100 كم/س حتى التوقف الكامل خلال مسافة تبلغ 32.9 متراً فقط.

أسعار شاومي YU7 GT عالميًا 

طرحت شاومي سيارتها الكهربائية الجديدة عالميًا بأسعار تبدأ من 389,900 يوان صيني، ما يعادل نحو 57,300 دولار أمريكي، بينما تصل أسعار الفئات الأعلى تجهيزاً إلى 429,900 يوان، أي ما يقارب 63,200 دولار أمريكي لفئة Big Full Pack.

هند صبري
هند صبري
هند صبري

