19 نسخة .. كابريكورن ZAGATO 01 قدرات خارقة بهذا السعر

كشفت كابريكورن عن نسختها الاختبارية الثالثة ZAGATO 01 والتي تحمل اللقب TUTTO ROSSO، من فئة السيارات الخارقة، حيث تأتي بقدرات فنية عالية الأداء، تجعلها تنتمي إلى فئة السوبر كارز.

وتعتمد سيارة ZAGATO 01 أو TUTTO ROSSO على عامل الندرة، حيث تشير التوقعات أن كابريكورن تستلهم سنة الانطلاق وتحديدًا عام 1919 إلى إطلاق 19 نسخة فقط من تلك النسخة الخارقة.

محرك كابريكورن ZAGATO 01 بقوة 888 حصانًا

تستمد سيارة كابريكورن ZAGATO 01 قوتها من سواعد محرك ثماني الاسطوانات V8، سعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 888 حصانًا، و1000 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

تسارع مذهل لسيارة كابريكورن ZAGATO 01

تصل السرعة القصوى لسيارة كابريكورن ZAGATO 01 إلى 360 كيلومتر في الساعة، ومن خلال قدراتها الفنية، تستغرق مدة زمنية أقل من 3 ثواني، للتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

تصميم سيارة كابريكورن ZAGATO 01

تنطلق السيارة كابريكورن ZAGATO 01 باللون الأحمر الكامل وهو الإشارة من لقب TUTTO ROSSO، وتتخذ السيارة مفهوم الأجنحة الطائرة من هيكل الأبواب، بينما ترتكز على جنوط رياضية من 6 أضلاع مزدوجة.

وتأتي مقدمة كابريكورن ZAGATO 01 بمظهر حاد يتسم بالشراسة، وهي السمة الظاهرة على المصابيح الأمامية، بالإضافة إلى لمسات انسيابية تعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، مع مشتتات وعتبات على طريقة سيارات السباق.

وجاءت المقصورة الداخلية باللون الأحمر الكامل أيضًا، بداية من المقاعد وأحزمة الأمان المزدوجة، وصولًا إلى عجلة القيادة والتجاليد الأرضية والجانبية، ومنظومة العدادات صاحبة المظهر الثلاثي.

سعر سيارة كابريكورن ZAGATO 01 عالميًا

تبدأ أسعار سيارة ZAGATO 01 أو نسخة TUTTO ROSSO من 2.95 مليون يورو أي ما يعادل 3.43 مليون دولار أمريكي.