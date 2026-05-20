قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تستقدم فريقًا متخصصا من بيرو لإجراء جراحات أجنة دقيقة بمبرة المعادي
غيابات الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري
مدبولي: الدولة تبنت بقيادة الرئيس السيسي رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم
وزير البترول: خفض مستحقات الشركاء الأجانب من 6.1 مليار دولار إلى 440 مليون دولار
صحة النواب تفتح الملفات الطبية الشائكة وتناقش مشكلات المنظومة بالمحافظات
وزير التعليم: نظام البكالوريا خفف الضغوط النفسية والاجتماعية عن كاهل الأسر
محمود محيي الدين: التأثير الحقيقي للتعليم لا يتحقق إلا من خلال التفاعل المباشر مع المعلمين
مصر تعلن طرح سندات اجتماعية وتنموية دولية بمليار دولار للمرة الأولى بالشرق الأوسط
في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل
وزير التعليم: نعمل على تحقيق رؤية الدولة لبناء جيل قادر على مواجهة التحديات
500 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 20 مايو
فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز المتوقع أمام سموحة في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

منحة التموين
منحة التموين
خالد يوسف

شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع إعلان الحكومة رسميا عن مد فترة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا لمدة شهرين إضافيين، ليستمر الصرف حتى نهاية مايو الحالي تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت تساؤلات ملايين المواطنين عن موعد انتهاء صرف منحة التموين الاستثنائية 2026.

صرف منحة التموين الاستثنائية 2026

أقرت الحكومة استمرار صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة، لمدة 4 أشهر متتالية بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة خلال فترة الصرف.

ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية قبل موسم العيد.

السلع المتاحة ضمن منحة التموين

يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة من خلال المنافذ التموينية المعتمدة، سواء بقالي التموين أو فروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، لشراء السلع الأساسية، ومنها:

- الزيوت والدهون.

- السكر والأرز المعبأ.

- المكرونة والبقوليات.

- ميزة التجزئة: يوفر النظام مرونة كاملة، حيث يمكن للمواطن صرف جزء من المنحة في بداية الشهر واستكمال الباقي في وقت لاحق حسب حاجته.


موعد انتهاء صرف منحة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالفعل صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من يوم 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف شهريًا حتى نهاية مايو 2026، وفقًا للضوابط المحددة من الوزارة.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

أتاحت وزارة التموين عدة وسائل رسمية للمواطنين لمعرفة مدى استحقاقهم للدعم الإضافي، وتشمل:

1- إرسال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المسجل لصاحب البطاقة التموينية

2- ظهور قيمة المنحة على بون صرف الخبز المدعم

3- الاستعلام من خلال بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا.
 

الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي

يستهدف الدعم التمويني الاستثنائي الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تشمل:

1- الأسر المسجلة ضمن برامج الحماية الاجتماعية

2- المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

3- العمالة غير المنتظمة

4- الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي الدعم الاستثنائي عيد الأضحى المبارك الدعم الإضافي وزارة التموين والتجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

الإسماعيلي

ثروت سويلم يحسم الجدل حول إلغاء الهبوط هذا الموسم بسبب الإسماعيلي

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله

ساعة وأسورة ألماظ .. أبرز تصريحات محمد رمضان وسر هجوم ماجدة خير الله | فيديوجراف

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 20-5-2026 في البنك الأهلي المصري

ترشيحاتنا

الزمالك وبيراميدز والأهلي

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

ارسنال

في انتظار هدية بورنموث.. ماذا يحتاج أرسنال للفوز بالدوري الانجليزي؟

التغيرات المناخية

أنهار العالم تختنق بصمت.. الاحترار المناخي يسحب الأكسجين من شرايين المياه العذبة

بالصور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

الحكومة تطلق المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي
وزيرا التنمية المحلية والبيئة والصناعة يطلقان المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

طهران تهدد بانقطاع الانترنت

ما علاقة الإنترنت؟ .. تصعيد مُرعـ.ب من طهران تجاه أمريكا والمنطقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد