الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

شهدت محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع إعلان الحكومة رسميا عن مد فترة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا لمدة شهرين إضافيين، ليستمر الصرف حتى نهاية مايو الحالي تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث بدأت تساؤلات ملايين المواطنين عن موعد انتهاء صرف منحة التموين الاستثنائية 2026.

صرف منحة التموين الاستثنائية 2026

أقرت الحكومة استمرار صرف الدعم الإضافي بقيمة 400 جنيه شهريًا للبطاقات التموينية المستحقة، لمدة 4 أشهر متتالية بدلًا من شهرين فقط، ليصل إجمالي قيمة الدعم إلى 1600 جنيه لكل بطاقة مستفيدة خلال فترة الصرف.

ويهدف القرار إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على الأسر، وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الغذائية قبل موسم العيد.

السلع المتاحة ضمن منحة التموين

يمكن للمواطنين صرف قيمة المنحة من خلال المنافذ التموينية المعتمدة، سواء بقالي التموين أو فروع جمعيتي أو المجمعات الاستهلاكية، لشراء السلع الأساسية، ومنها:

- الزيوت والدهون.

- السكر والأرز المعبأ.

- المكرونة والبقوليات.

- ميزة التجزئة: يوفر النظام مرونة كاملة، حيث يمكن للمواطن صرف جزء من المنحة في بداية الشهر واستكمال الباقي في وقت لاحق حسب حاجته.



موعد انتهاء صرف منحة التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالفعل صرف المنحة الاستثنائية اعتبارًا من يوم 17 فبراير 2026، على أن يستمر الصرف شهريًا حتى نهاية مايو 2026، وفقًا للضوابط المحددة من الوزارة.

طرق معرفة استحقاق منحة التموين

أتاحت وزارة التموين عدة وسائل رسمية للمواطنين لمعرفة مدى استحقاقهم للدعم الإضافي، وتشمل:

1- إرسال رسالة نصية SMS على رقم الهاتف المسجل لصاحب البطاقة التموينية

2- ظهور قيمة المنحة على بون صرف الخبز المدعم

3- الاستعلام من خلال بوابة دعم مصر باستخدام رقم البطاقة التموينية وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــــــــــــا.



الفئات المستفيدة من الدعم الإضافي

يستهدف الدعم التمويني الاستثنائي الفئات الأكثر احتياجًا، والتي تشمل:

1- الأسر المسجلة ضمن برامج الحماية الاجتماعية

2- المستفيدين من معاش تكافل وكرامة

3- العمالة غير المنتظمة

4- الأرامل والمطلقات وأصحاب الدخل المحدود