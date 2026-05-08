حقيقة إلغاء منحة التموين .. مدة صرف الدعم وقيمة الاستحقاق للمستفيدين

تزامنًا مع بداية شهر مايو 2026، تساءل الكثير من المواطنين عن مدة الأشهر المتاح بها صرف منحة التموين الاستثنائية، لا سيما بعد إعلان الحكومة مد صرف الدعم شهرين إضافيين لتكون 4 أشهر، ضمن حزمة إجراءات حكومية لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

حقيقة إلغاء منحة التموين في مصر

أثار عدم ظهور قيمة منحة التموين الإضافية البالغة 400 جنيه على بطاقات التموين خلال شهر مايو حالة من الجدل في مصر، بعد اختفائها مؤقتًا من أرصدة الصرف عبر ماكينات السلع التموينية.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة، أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء أو وقف المنحة غير صحيح، مشددة على استمرار صرف الدعم الاستثنائي دون أي تغيير في قيمته أو توقيت صرفه.

وأوضحت أن السبب وراء عدم ظهور المنحة يعود إلى تحديثات فنية مؤقتة في منظومة الصرف الإلكتروني، لتحسين كفاءة النظام وضمان دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه، على أن تعود المنحة للظهور والصرف بشكل طبيعي فور الانتهاء من هذه التحديثات.

صرف منحة التموين الاستثنائية

قررتِ الحكومة تمديد صرف المنحة الشهرية المقدرة بـ 400 جنيه لتصبح لمدة 4 أشهر متتالية بدلاً من شهرين فقط، وهذا ليصل إجمالي الدعم الإضافي لكل بطاقة مستحقة إلى 1600 جنيه، ويستفيد من هذا القرار نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، مما يغطي احتياجات ما يقرب من 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

مدة صرف منحة التموين الاستثنائية

بدأت وزارة التموين بالفعل في تفعيل صرف المنحة اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ومن المقرر استمرار الصرف شهريًّا حتى نهاية شهر مايو 2026، لضمان دعم الأسر حتى حلول عيد الأضحى المبارك.

شروط استحقاق منحة التموين الاستثنائية

حددت وزارة التموين 3 طرق رسمية للتأكد من الاستحقاق:

- الرسائل النصية (SMS): تصل رسالة مباشرة على رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة.

- بون صرف الخبز: يظهر للمستحقين تنبيه بقيمة المنحة أسفل بون صرف الخبز اليومي.

- بوابة دعم مصر: يمكن الدخول إلى الرابط الرسمي وإدخال رقم البطاقة التموينية للاستعلام الفوري.

الفئات المستحقة لمنحة التموين الاستثنائية

لا يشمل الدعم جميع البطاقات، بل يستهدف:

- الأسر الأكثر احتياجا المسجلة في قواعد بيانات التضامن الاجتماعي.

- المستفيدين من معاش «تكافل وكرامة».

- أصحاب الدخول المنخفضة من العمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات.

ما هي السلع المتاحة في منحة التموين الاستثنائية؟

يمكن للمستفيدين استهلاك مبلغ الـ 400 جنيه شهريًّا عبر المنافذ التموينية المعتمدة (بقالي التموين، فروع جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية) لشراء السلع الأساسية مثل:

- الزيوت والدهون.

- السكر والأرز المعبأ.

- المكرونة والبقوليات.

- ميزة التجزئة: يوفر النظام مرونة كاملة، حيث يمكن للمواطن صرف جزء من المنحة في بداية الشهر واستكمال الباقي في وقت لاحق حسب حاجته.