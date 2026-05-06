مواعيد صرف السلع التموينية.. استمرار منحة الـ 1600 جنيه حتى نهاية مايو 2026

يتزايد اهتمام المواطنين بمنحة الدعم التمويني 2026 ، بعد إعلان زيادات جديدة في قيمتها ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية، حيث ارتفعت قيمة المنحة إلى 1600 جنيه بدلًا من 800 جنيه، مع مد فترة الصرف لتشمل 4 أشهر متتالية.

زيادة الدعم التمويني الإضافي الى 1600 جنيه

أقرت الحكومة، زيادة قيمة الدعم التمويني الإضافي إلى 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه طوال فترة الصرف، وذلك لمساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استمرار صرف المنحة لفترة أطول بدلًا من شهرين، لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، مشيرًا إلى أن الدعم يصرف مباشرة عبر بطاقات التموين ضمن منظومة إلكترونية تضمن وصوله بكفاءة.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن صرف المنحة بدأ بالفعل منذ 17 فبراير 2026 ويستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، تضم قرابة 25 مليون مواطن وفقًا لمعايير الاستحقاق.

خطوات صرف منحة التموين بسهولة

للاستفادة من الدعم الاستثنائي، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ انتظار رسالة التأكيد على الهاتف

ـ التوجه إلى أقرب منفذ تمويني أو بقال

ـ استخدام البطاقة التموينية في صرف السلع

ـ اختيار السلع ضمن قيمة الدعم المخصص.

سلع يمكن شراؤها من منحة التموين

يمكن للمواطنين استخدام الدعم في شراء السلع الأساسية داخل منظومة التموين، وتشمل:«السكر، الزيت، الأرز، المكرونة».

أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2026

ـ سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

ـ زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

ـ دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

ـ مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيهًا.

ـ مكرونة 400 جم بسعر 8.5 جنيه.

ـ عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

ـ فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

ـ علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات

ـ مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

ـ شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

ـ صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

ـ تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

ـ مربى أنواع 350 جرام بسعر 16 جنيهًا.

ـ جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ـ مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

ـ مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

ـ صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

ـ لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

ـ خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

ـ کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

ـ بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

ـ بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

ـ بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

ـ بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

ـ بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

ـ طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

ـ قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

ـ مسحوق غسيل 60 جرام بسعر 4.5 جنيه.

ـ زجاجة زيت خليط 700 ملي بسعر 27 جنيها.

ـ زجاجة زيت خليط 1.5 لتر بسعر 56 جنيه.