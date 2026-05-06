1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحصول على منحة التموين، خاصة بعد قرار زيادتها إلى 1600 جنيه، مع صرفها على مدار أربعة أشهر متتالية، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.
منحة التموين تزيد 1600 جنيه
أقرت الحكومة رفع قيمة المنحة التموينية الإضافية إلى 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه خلال فترة الصرف، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة من شهرين إلى أربعة أشهر متتالية، على أن يتم صرف الدعم مباشرة على بطاقات التموين، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
موعد الصرف وآخر فرصة للاستفادة
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارا من 17 فبراير 2026، على أن يستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن، وفقا لمعايير الاستحقاق المحددة.
آلية إخطار المستحقين
تعتمد الوزارة على إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة ببيانات البطاقات التموينية لإبلاغ المستفيدين بقيمة الدعم وموعد صرفه، كما تظهر قيمة المنحة عند استخدام البطاقة في صرف الخبز أو السلع التموينية.
ويمكن كذلك الاستعلام عبر بوابة دعم مصر باستخدام بيانات البطاقة.
خطوات الحصول على منحة التموين 2026
يتم صرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق، مع إمكانية صرفها بالكامل أو على دفعات وفقا لاحتياجات الأسرة.
أماكن صرف المنحة
تتوفر المنحة من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل بدالي التموين ومنافذ صرف الخبز والسلاسل التجارية المتعاقدة مع الوزارة، وذلك عبر منظومة إلكترونية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.
وتؤكد هذه الإجراءات استمرار جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال تعزيز منظومة التموين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.