1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الحصول على منحة التموين، خاصة بعد قرار زيادتها إلى 1600 جنيه، مع صرفها على مدار أربعة أشهر متتالية، في إطار حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية.

منحة التموين إلى 1600 جنيه

منحة التموين تزيد 1600 جنيه

أقرت الحكومة رفع قيمة المنحة التموينية الإضافية إلى 400 جنيه شهريا لكل بطاقة مستحقة، بإجمالي 1600 جنيه خلال فترة الصرف، وذلك لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد فترة صرف المنحة من شهرين إلى أربعة أشهر متتالية، على أن يتم صرف الدعم مباشرة على بطاقات التموين، ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

موعد الصرف وآخر فرصة للاستفادة

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف المنحة اعتبارا من 17 فبراير 2026، على أن يستمر حتى نهاية مايو، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم قرابة 25 مليون مواطن، وفقا لمعايير الاستحقاق المحددة.

منحة التموين إلى 1600 جنيه

آلية إخطار المستحقين

تعتمد الوزارة على إرسال رسائل نصية إلى أرقام الهواتف المسجلة ببيانات البطاقات التموينية لإبلاغ المستفيدين بقيمة الدعم وموعد صرفه، كما تظهر قيمة المنحة عند استخدام البطاقة في صرف الخبز أو السلع التموينية.

ويمكن كذلك الاستعلام عبر بوابة دعم مصر باستخدام بيانات البطاقة.

خطوات الحصول على منحة التموين 2026

يتم صرف قيمة المنحة في صورة سلع تموينية أساسية مثل الزيت والسكر والأرز والدقيق، مع إمكانية صرفها بالكامل أو على دفعات وفقا لاحتياجات الأسرة.

منحة التموين إلى 1600 جنيه

أماكن صرف المنحة

تتوفر المنحة من خلال منافذ التموين الرسمية، بما يشمل بدالي التموين ومنافذ صرف الخبز والسلاسل التجارية المتعاقدة مع الوزارة، وذلك عبر منظومة إلكترونية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية.

وتؤكد هذه الإجراءات استمرار جهود الدولة في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية، من خلال تعزيز منظومة التموين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.