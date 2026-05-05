محافظ الغربية يُكثّف الرقابة على منظومة الخبز المدعم بحملات تموينية موسعة

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حملة تموينية موسعة استهدفت مناطق العجيزي أول طنطا وكفر العجيزي وشارع سكة صناديد، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ الغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات نقص وزن بعدد من المخابز تراوحت بين 19 و12 و10 و9 جرامات، إلى جانب ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم رصد مخبز مغلق بإحدى مناطق العجيزي.

كما أسفرت حملات سلامة الغذاء عن تحرير 6 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات، ليبلغ إجمالي المحاضر 13 محضرًا.

ردع مخالفين

وأكدت المحافظ استمرار المتابعة اليومية على المخابز، للتأكد من انتظام العمل ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب في الحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا.