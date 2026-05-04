قضايا التموين والكهرباء والغاز الطبيعي على طاولة محافظ قنا في لقاء جماهيري | صور

ناقش اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ما يقرب من 294 طلبًا وشكوى تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنوعت بين قطاعات خدمية متعددة، شملت الصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب ملفات التقنين والتصالح والإسكان، وبرامج الحماية الاجتماعية، كما امتدت المناقشات لتشمل قضايا التموين والكهرباء والغاز الطبيعي، فضلًا عن الزراعة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن.

جاء ذلك خلال اللقاءً المفتوح بمقر ديوان عام محافظة قنا، بهدف الاستماع المباشر إلى احتياجات المواطنين ومشكلاتهم، والعمل على مناقشتها بصورة فورية، في إطار توجه الدولة لتعزيز سبل التواصل مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستجاب محافظ قنا، لعدد من الطلبات بشكل فوري، والتي استوفت الشروط القانونية، في حين تم إحالة باقي الشكاوى إلى الجهات المختصة، لدراستها بشكل دقيق والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن، وفقًا للقواعد المنظمة، وبما يحقق الصالح العام.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ قنا أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لكافة المشكلات، والعمل على إزالة العقبات الإدارية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات في جميع أنحاء المحافظة.



حضر فعاليات اللقاء الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، بجانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم مديري المديريات الخدمية، ورؤساء الوحدات المحلية، مع حضور واسع من المواطنين من مختلف مراكز ومدن المحافظة.