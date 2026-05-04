بتكلفة 23 مليون جنيه.. محافظ قنا يتفقد طريق عزبة الألفي بطول 6820 مترا بدشنا

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق عزبة الألفي، وذلك خلال جولته الميدانية لمدينة دشنا، والذي يبلغ طوله نحو 6820 مترًا، وذلك في إطار متابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026.

رافقه خلال الجولة المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق والنقل، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من المهندسين المختصين بتنفيذ المشروع.

وشدد محافظ قنا، على أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن جهود الدولة لتحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، بما يسهم في تسهيل حركة المواطنين، ودعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية بالمناطق المستهدفة.

وأضاف الببلاوي، أن تكلفة تنفيذ المشروع تقدر بنحو 23 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الطريق يخدم قطاعًا كبيرًا من أهالي دشنا والمناطق المجاورة، ويساهم في تقليل زمن الانتقال، وتحسين مستوى السلامة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية.

كما استمع محافظ قنا، إلى شرح حول نسب التنفيذ الحالية، ومراحل العمل المختلفة، وجهًا بسرعة تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان الانتهاء من المشروع في التوقيت المحدد.

وأكد الببلاوي، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أن قطاع الطرق يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية.