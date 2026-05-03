تتعلق بسير الامتحانات.. مدير تعليم قنا يحيل عدة مخالفات للتحقيق بالشئون القانونية

أحال طارق سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، عدداً من المخالفات للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة تتعلق بعدم انتظام العملية الامتحانية، وعدم الإلتزام بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة سير لجان الامتحانات بمدارس التعليم الفنى بإدارة قفط التعليمية، حيث تفقد عدد من المدارس" قفط الثانوية الصناعية بنين - قفط الثانوية الصناعية بنات - قفط الثانوية الزراعية"، وقد رافقه خلال الجولة الدكتور محمد القرمانى مدير إدارة قفط التعليمية.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثاني، بمدرسة قفط الثانوية الصناعية بنين التى تضم 30 لجنة "الصف الأول" و30 لجنة "الصف الثاني" وتابع سير الامتحانات، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية و التربية الدينية.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، مدرسة قفط الثانوية الصناعية بنات، التى تضم 16 لجنة للصف الأول والصف الثاني ، ومدرسة قفط الثانوية الزراعية التى تضم 11لجنة لطلاب الصفين الأول والثاني الزراعي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة الالتزام بكافة اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم إصطحاب الهاتف المحمول لتحقيق الإنضباط داخل اللجان، وحال وجود أى مشكلات يتم التواصل مع غرفة العمليات بالمديرية.

ووجه سعد الدين، مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الميدانية اليومية لسير الامتحانات، والتدخل الفوري في حل أي مشكلة قد تطرأ أثناء انعقاد اللجان، مؤكداً أهمية تواجد الموجه المقيم باللجان للمساعدة في ضبط العملية الإمتحانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن الجولة تأتى إطار توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا بالمتابعة المستمرة لسير الامتحانات بمدارس قنا للوقوف على مدى انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2025-2026 م.