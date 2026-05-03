انهيار منزل قديم دون وقوع إصابات فى قنا

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل مبنى من الطوب اللبن فى قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادى، دون أن يسفر عن أى إصابات بين المواطنين.

وتبين أن المنزل مكن من طابقين من الطوب اللبن، ولم يسفر عن وقوع أى ضحايا من السكان.

وانتقلت قوة أمنية لموقع المنزل المنهار، لمتابعة رفع الأنقاض وإزالتها من الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.