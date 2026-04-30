مقطورة قصب صدمت موتوسيكل.. مصرع صغير وإصابة والديه بحادث في قنا

لقى طفل مصرعه وأصيب والده ووالدته بكسر وإصابات متفرقة بالجسم، فى حادث تصادم وقع بين دراجة نارية ومقطورة قصب بطريق الأربعين شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل قصب ودراجة نارية بطريق الأربعين، نتج عنه مصرع طفل وإصابة شخصين.

ودفع مرفق إسعاف قنا بسيارتين إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



بالانتقال والفحص تبين مصرع محمد ياسر عدلى ٤ أعوام، وإصابة والده ياسر عدلى ٣٧ عاماً، ووالدته، بكسور وإصابات متفرقة، أثناء استقلالهم دراجة نارية بطريق الأربعين شمال قنا.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

