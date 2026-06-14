أحمد موسى: استعدادات قوية لمواجهة بلجيكا في مونديال 2026 وثقة في لاعبي المنتخب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الساعات الحالية تشهد حالة من الاستعداد والترقب لمباراة المنتخب الوطني أمام بلجيكا، في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، مشددًا على ثقته الكبيرة في قدرة اللاعبين على تقديم أداء قوي يليق باسم مصر في البطولة العالمية.

كبرى الأندية الأوروبية

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الجماهير تتابع باهتمام كبير استعدادات المنتخب، في ظل أهمية المواجهة المرتقبة أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، والذي يضم مجموعة من أبرز اللاعبين المحترفين في كبرى الأندية الأوروبية.

مباريات كأس العالم

وأشار إلى أن مباريات كأس العالم حتى الآن تشهد مستويات فنية عالية، لافتًا إلى الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المغربي أمام البرازيل، وكذلك نتيجة التعادل التي حققها المنتخب القطري أمام نظيره السويسري، معتبرًا أن هذه النتائج تعكس قوة المنافسة في البطولة.

أجواء كأس العالم بطريقة كوميدية

وأضاف موسى أن هناك برامج خاصة ستواكب الحدث الرياضي، حيث يقدّم الثنائي محمد ثروت وعمرو رمزي برنامجًا ترفيهيًا في السابعة مساءً تحت عنوان "قبل الماتش"، يتناول أجواء كأس العالم بطريقة كوميدية مختلفة خلال أيام البطولة، على أن يستضيفا عددًا من الشخصيات الفنية والرياضية.

مباريات المنتخب الوطني

كما أوضح أن البرنامج سيستضيف خلال حلقاته عددًا من الضيوف، من بينهم النائب محمد أبو العينين والإعلامية إلهام أبو الفتح والدكتور محمد خضر، في إطار تغطية خاصة لمباريات المنتخب الوطني وتحفيز الجماهير قبل اللقاءات المهمة.

آخر المستجدات من أرض الحدث

وأكد أن حلقة البرنامج ستشهد حضور 6 ضيوف على مدار الفقرة الممتدة حتى انطلاق مباراة مصر وبلجيكا، إلى جانب التواصل المباشر مع مراسل القناة في بروكسل مجدي يوسف، لنقل آخر المستجدات من أرض الحدث.

ضربة البداية للمنتخب الوطني

واختتم موسى بالتأكيد على أن الجميع يترقب ضربة البداية للمنتخب الوطني، وسط آمال كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، معولًا على روح اللاعبين وخبراتهم في تقديم أداء مشرف في افتتاح مشوار المونديال.