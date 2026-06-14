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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: حالة طوارئ استعدادا لمباراة مصر في كأس العالم.. وتغطية خاصة من القاهرة وبروكسل

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن استعدادات خاصة ومكثفة لتغطية منافسات كأس العالم، مؤكدًا أن شبكة قنوات صدى البلد حرصت على تقديم محتوى مختلف للجماهير ومحبي كرة القدم طوال فترة البطولة.

تقديم تجربة مميزة ومختلفة 

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن إدارة القناة برئاسة النائب محمد أبو العينين قررت تقديم تجربة مميزة ومختلفة عن باقي القنوات، من خلال برامج وفقرات خاصة تواكب الحدث العالمي وتلبي اهتمامات عشاق كرة القدم.

تحليل المباراة وأجواء البطولة

وأوضح أن التغطية ستنطلق مع مباراة الافتتاح، التي تجمع منتخب مصر بأحد أقوى المنتخبات العالمية، وهو منتخب بلجيكا الذي يضم عددًا من أبرز نجوم الكرة المحترفين في كبرى الأندية الأوروبية، مشيرًا إلى أن البرنامج سيستضيف ستة ضيوف لتحليل المباراة وأجواء البطولة قبل انطلاق المواجهة.

متابعة مباريات كأس العالم

وأكد موسى أن حالة من الحماس تسيطر على الشارع المصري مع اقتراب ضربة البداية، حيث تشهد الأندية ومراكز الشباب والتجمعات العائلية استعدادات واسعة لمتابعة مباريات كأس العالم، لافتًا إلى أن البطولة تمثل حدثًا استثنائيًا يختلف عن أي بطولة أخرى.

رصد استعدادات الجماهير

وأشار إلى أن التغطية لن تقتصر على الأجواء داخل مصر فقط، بل ستشمل متابعة مباشرة من العاصمة البلجيكية بروكسل لرصد استعدادات الجماهير والإعلام البلجيكي للمباراة، موضحًا أن وسائل الإعلام هناك تتابع منتخب مصر باهتمام كبير، خاصة في ظل وجود النجم محمد صلاح وما يمثله من قيمة فنية عالمية.

منافسة كبار العالم

وفي سياق متصل، وجه موسى التحية لمنتخب المغرب بعد الأداء المميز الذي قدمه أمام البرازيل، مشيدًا بالمستوى الفني والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون، مؤكدًا أن المنتخبات العربية باتت قادرة على منافسة كبار العالم وتقديم عروض قوية أمام أقوى المدارس الكروية.


واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير ستكون على موعد مع تغطية شاملة ومختلفة طوال أيام كأس العالم، تتضمن التحليل والمتابعة الميدانية واستضافة عدد من أبرز النجوم والخبراء.


 

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