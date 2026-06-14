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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى للمصريين: الإخوان بينشروا فيديوهات قديمة على صفحاتهم.. ووزير التموين: مخصصات الدعم بالوزارة ارتفعت إلى 180 مليار جنيه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

وزير التموين: مخصصات الدعم بالوزارة ارتفعت إلى 180 مليار جنيه
أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار.
وزير البترول الأسبق: الدولة وفرت مخزونًا استراتيجيًا من الوقود لمواجهة ضغوط الصيف
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن الدولة عملت خلال الفترة الماضية، رغم الآثار السلبية على الاقتصاد الناتجة عن الحرب الأمريكية الإيرانية، على توفير كميات كبيرة ومخزون استراتيجي جيد من المواد البترولية.

كريمة عوض: أخطاء شائعة في استخدام الثلاجة ترفع فاتورة الكهرباء وتقلل عمرها
حذّرت الإعلامية كريمة عوض من مجموعة من السلوكيات والعادات اليومية التي قد تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء ورفع فاتورة المنزل، إلى جانب التسبب في إتلاف الثلاجة وتقليل عمرها الافتراضي، موضحة أن من أبرز الأخطاء الشائعة وضع أشياء ثقيلة أعلى الثلاجة، مثل الأواني الثقيلة أو الأغراض المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يسبب ضغطًا على جسم الثلاجة وقد يؤثر على كفاءتها في التبريد مع الوقت.

طرح 30 شركة حكومية وبنك القاهرة في البورصة قبل نهاية 2026.. تفاصيل
أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الحكومة تستهدف التوسع في برنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن  30 شركة مملوكة للدولة ستكون مطروحة على شاشة التداول بالبورصة قبل نهاية عام 2026.
أحمد موسى للمصريين: الإخوان بينشروا فيديوهات قديمة على صفحاتهم ويروجوها على أنها جديدة
حذر الإعلامي أحمد موسى،   الشعب المصري من صفحات جماعة الإخوان الإرهابية التي تقوم بنشر أحداث قديمة الآن .

أسرة الشهيد أحمد المنسي: الدولة تواصل الرعاية.. و”حمزة” حلمه الالتحاق بالقوات الجوية
أكد الدكتور محمد سليم، والد زوجة الشهيد البطل العقيد أحمد المنسي، أن أسرة الشهيد تحظى برعاية كاملة من الدولة، مشيرًا إلى أن ذكرى المنسي ستظل حاضرة كأحد أبرز رموز البطولة في الوعي المصري، خاصة لدى الأجيال الجديدة.

ارتفاع معدلات الرطوبة.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل طقس الـ 24 ساعة المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، موضحة أن البلاد تشهد أجواءً مستقرة نسبيًا تميل إلى الطقس الصيفي مع استمرار فصل الربيع.

البيض يحظى بطلب متزايد من الأسواق الخارجية.. رئيس الشعبة يعلن مفاجأة
أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة الأخيرة شهدت عروضًا على بيض المائدة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من المواطنين إلى الشراء.

بعد الجدل المثار.. نقيب الفلاحين يطالب بتشديد الرقابة على عصير القصب
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن بعض محال بيع عصير القصب تستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منذ سنوات طويلة، لكن بكميات محدودة، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في استخدام هذه المادة بكميات أكبر من المعتاد.

وزير الصحة : تكلفة تغيير صمام بالقلب تصل مليون جنيه.. ومجانية في التأمين الشامل
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أنه هناك دعم رئاسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل وهناك دعم كبير من حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات في المنيا .
 

وزير التموين البترول وزير البترول الثلاجة فاتورة الكهرباء

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