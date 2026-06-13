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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير التموين: اللي قادر يدخل ولاده مدارس دولية ويسكن في كمبوند خارج الدعم

وزير التموين
وزير التموين
هاني حسين

أكد وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أن 83% من المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" يستحقون صرف الدعم التمويني، موضحًا أن المواطن الذي يحصل على الدعم يندرج تحت منظومة شبكة حماية اجتماعية واحدة تتفرع منها عدة أنماط مختلفة من الدعم.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المواطن يحصل شهريًا على 150 رغيف خبز و50 جنيهًا دعمًا إضافيًا، موضحًا أن "الـ50 جنيه  المخصصة يحصل منها على قزازة زيت، وكيس مكرونة وكيلو سكر، لكن دلوقتي الأسعار اختلفت"، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع بشكل مستمر تحركات الأسعار وتضعها في الاعتبار ضمن خطط الدعم.

وأكمل شريف فاروق، أننا حذفنا غير المستحقين من التموين واللي قادر على إدخال أبنائه مدارس دولية ومن يسكن في كمبوند لا يستحق الدعم.

وتابع أن مخصصات الدعم بوزارة التموين ارتفعت إلى نحو 180 مليار جنيه، في ظل الزيادات المستمرة في الأسعار، بهدف مواجهة أعباء المعيشة، لافتًا إلى أن الوزارة تناقش مع مختلف أطراف الحكومة قيمة الزيادة الجديدة في الدعم النقدي، مؤكدًا أن كل اجتماع مع الحكومة أو رئيس الجمهورية يشهد مراجعة مستمرة لقيمة الدعم بما يضمن أن يكون مناسبا ومرضي للمواطن.

التموين وزير التموين اخبار التوك شو مصر احمد موسى

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