وزير التموين: مع كل عرض على الرئيس السيسي لقيمة الدعم النقدي المبلغ بيزيد

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن تقسيم المجتمع إلى شرائح للحصول على الدعم النقدي هدفه هو إعطاء الأكثر احتياجا اكثر قيمة مالية في الدعم النقدي.



وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة “صدى البلد”: "نحول ما يحصل عليه المواطن من سلع تموينية إلى مبلغ وقيمة هذا المبلغ مازال محل دراسة ونقاش".

وتابع شريف فاروق: "مع كل عرض على الرئيس السيسي لمنظومة الدعم النقدي المبلغ الذي يحصل عليه المواطن يرتفع وأي قرار سنتخذه سيكون في مصلحة المواطن".

وأكمل شريف فاروق: "كلما وفر المواطن في استهلاك الخبز سيحصل على مبلغ مالي لشراء السلع الأخرى".

ولفت شريف فاروق، إلى أننا نحدد سعر الخبز المدعم للمواطن ونلزم المخابز به ونتابع تطبيقه بكل حزم مع كل المخابز على مستوى الجمهورية.

