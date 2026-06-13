هدر كبير.. وزير التموين: منظومة الدعم بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين

أكد شريف فاروق وزير التموين، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحدث اليوم عن ملف الدعم النقدي.

وقال شريف فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" منظومة الدعم الحالية ليست على المستوى الذي نرضاه للمواطن".



وتابع شريف فاروق :" كل ما تتحمله الدولة من أموال يجب ان يصل الى المستحق، وأن منظومة الدعم الحالية بدأ ببطاقة التموين التي توارثتها أجيال وهذا الأمر نتج عنه ٢٤ مليون بطاقة تموينية".



ولفت شريف فاروق :" عملنا كثيرا على تنقية البطاقات وهذه المنظومة بوضعها الحالي لن تصل للمستحقين"، مضيفا:" المنظومة تتعلق بعملية شراء القمح وتسليمه للمطاحن وثم يتم تسليم الدقيق للمخابز وهناك أصحاب مصلحة كثيرون وهناك هدر في المنظومة ".

