قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السكة الحديد يعتمد التشكيل النهائي للجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين
إنذارات إسرائيلية بإخلاء بلدات جنوب لبنان وسط تصعيد ميداني متواصل
مدبولي: الإشادة العالمية بسداد مديونية شركات البترول يرفع الثقة في اقتصادنا
مدبولي: توجيه الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة يتحقق ويؤتي ثماره
الغرفة المركزية للثانوية الأزهرية: امتحانات الفيزياء سارت بصورة طبيعية.. والأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
مدبولي: الحكومة تولي اهتماما بالغا بدعم وتشجيع المقاصد السياحية بالمحافظات
رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الباكستاني يشاركان في توقيع اتفاق السلام بين أمريكا وإيران
محافظ القاهرة يتابع معدلات تنفيذ شلتر الكلاب الضالة بالتبين لتعزيز السلامة العامة والرفق بالحيوان
القارة القطبية الجنوبية تسجل درجات حرارة شتوية قياسية أعلى 20 درجة من المعدلات الطبيعية في ظاهرة غير مسبوقة
الشباب والرياضة: بث مباريات مصر بكأس العالم في 1200 مركز شباب
بعد سداد المستحقات المتأخرة بالكامل.. خبير طاقة يكشف 5 مكاسب استراتيجية لقطاع البترول المصري
دون فتح الصدر.. وزير الصحة يشيد بإجراء أول عملية تغيير صمام أورطي عبر القسطرة TAVI بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

متابعة المحاصيل الاستراتيجية ميدانيا ودعم المزارعين في بني سويف

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس محمد أمين وكيل الوزارة بالمحافظة  ، تنفيذ خطتها الميدانية لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين، من خلال المرور المستمر على الجمعيات الزراعية ومتابعة أعمال صرف الأسمدة والحملات الإرشادية والرقابية، إلى جانب متابعة توريد محصول القمح وموسم بنجر السكر بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا السياق، أجرى وكيل الوزارة عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة الزراعات الصيفية وأعمال حصاد وتوريد القمح بمختلف المراكز والقرى، والتأكد من انتظام العمل وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج.

وأوضحت المديرية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لموسم 2025/2026 تجاوز المستهدف، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 116 ألفًا و381 فدانًا، وتم الانتهاء من حصادها بالكامل. كما تم توريد الكميات إلى جهات الاستلام المختلفة، والتي شملت الصوامع والشون التابعة للجهات المختصة والبنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر.

وفيما يتعلق بمحصول بنجر السكر، تابعت المديرية أعمال التوريد للمصانع، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع الفيوم نحو 392 ألفًا و40 طنًا من مساحة بلغت 20 ألفًا و337 فدانًا، بمتوسط إنتاجية 19 طنًا للفدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع القناة 144 ألفًا و240 طنًا من مساحة 7 آلاف و504 أفدنة، بمتوسط إنتاجية 19 طنًا للفدان.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري تنفيذ حملات رقابية ومرورية على محلات الأعلاف بمنطقة الحمرايا والمنطقة الصناعية بشرق النيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أعمال الإنتاج الحيواني والإشراف الفني على المزارع الحكومية والخاصة وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالقطاع، فضلًا عن متابعة الشكاوى الواردة والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة المشار إليها، بإجمالي مساحة بلغت فدانين و23 قيراطًا و18 سهمًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما كثفت المديرية جهودها في مجال الإرشاد الزراعي، حيث تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية الخاصة بمحصول القطن بمراكز الفشن وإهناسيا وببا، بهدف توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى متابعة أعمال مكافحة الآفات وتنفيذ أعمال تعليق طفيل الترايكوجراما بمركز ببا، ومتابعة حملات مكافحة القوارض وفحص حقول الذرة الشامية.

وفي قطاع البساتين، واصلت المديرية المرور على الزراعات البستانية والصوب الزراعية والمشاتل، ومتابعة زراعات الموز بمراكز المحافظة لرصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش، بالتنسيق مع اللجان العلمية المتخصصة، حفاظًا على الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

وفيما يخص منظومة كارت الفلاح، بلغ عدد الاستمارات المسجلة 283 ألفًا و160 استمارة، فيما وصل عدد الاستمارات المعتمدة إلى 283 ألفًا و136 استمارة، بما يعكس معدلات إنجاز مرتفعة في تنفيذ المنظومة.

كما تابعت المديرية أعمال صرف الأسمدة الصيفية من خلال المرور على الجمعيات الزراعية بمختلف المراكز، ومراجعة أرصدة المخازن والدورة المستندية للصرف، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المزارعين، إلى جانب متابعة أعمال الحصر الصيفي للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الأرز والقطن.

بني سويف زراعة بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

سعر الذهب عيار 21 الآن

1400 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد التراجع الحاد من القمة

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

سعد الصغير

أول حفل زفاف لـ سعد الصغير.. تصرف مفاجئ بعد أزمته مع الراقصة شمس

أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة .. أين يتجه المعدن الأصفر؟

الذهب

سعر الذهب في الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا

ترشيحاتنا

سوبارو سامبار

سوبارو تطرح أرخص سيارة جديدة بـ3 دواسات

نيسان الكهربائية

نيسان تخفّض زمن تطوير سياراتها إلى النصف لمواجهة المنافسة الصينية

سعر بيجو e-208 GTi

بيجو تطرح أول سيارة GTi كهربائية بتسارع يخطف الأنفاس

بالصور

لطلاب الثانوية العامة.. احترس من ارتكاب هذه الأفعال بعد انتهاء الامتحان

القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة
القلق بعد الامتحان قد يؤثر على المواد المقبلة

زنقة الامتحانات .. ازاى تلم المنهج فى يوم واحد

المذاكرة
المذاكرة
المذاكرة

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

فيديو

بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية

أزمات للحكام واعتراضات على الملاعب ومنتخبات تشكو الطقس.. سلسلة أزمات كأس العالم أمريكا 2026

خطورة عصير القصب

مغشوش.. حملة رقابية تكشف مفاجأة صادمة داخل محل عصير قصب

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد