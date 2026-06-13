متابعة المحاصيل الاستراتيجية ميدانيا ودعم المزارعين في بني سويف

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف، برئاسة المهندس محمد أمين وكيل الوزارة بالمحافظة ، تنفيذ خطتها الميدانية لمتابعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين، من خلال المرور المستمر على الجمعيات الزراعية ومتابعة أعمال صرف الأسمدة والحملات الإرشادية والرقابية، إلى جانب متابعة توريد محصول القمح وموسم بنجر السكر بمختلف مراكز المحافظة.

وفي هذا السياق، أجرى وكيل الوزارة عددًا من الجولات الميدانية لمتابعة الزراعات الصيفية وأعمال حصاد وتوريد القمح بمختلف المراكز والقرى، والتأكد من انتظام العمل وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم للمزارعين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاج.

وأوضحت المديرية أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح لموسم 2025/2026 تجاوز المستهدف، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا الموسم 116 ألفًا و381 فدانًا، وتم الانتهاء من حصادها بالكامل. كما تم توريد الكميات إلى جهات الاستلام المختلفة، والتي شملت الصوامع والشون التابعة للجهات المختصة والبنك الزراعي المصري وجهاز مستقبل مصر.

وفيما يتعلق بمحصول بنجر السكر، تابعت المديرية أعمال التوريد للمصانع، حيث بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع الفيوم نحو 392 ألفًا و40 طنًا من مساحة بلغت 20 ألفًا و337 فدانًا، بمتوسط إنتاجية 19 طنًا للفدان، بينما بلغ إجمالي ما تم توريده لمصنع القناة 144 ألفًا و240 طنًا من مساحة 7 آلاف و504 أفدنة، بمتوسط إنتاجية 19 طنًا للفدان.

وشهد الأسبوع الأول من الشهر الجاري تنفيذ حملات رقابية ومرورية على محلات الأعلاف بمنطقة الحمرايا والمنطقة الصناعية بشرق النيل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى جانب متابعة أعمال الإنتاج الحيواني والإشراف الفني على المزارع الحكومية والخاصة وجمع وتحليل البيانات الخاصة بالقطاع، فضلًا عن متابعة الشكاوى الواردة والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة 66 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال الفترة المشار إليها، بإجمالي مساحة بلغت فدانين و23 قيراطًا و18 سهمًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما كثفت المديرية جهودها في مجال الإرشاد الزراعي، حيث تم تنفيذ عدد من الندوات الإرشادية الخاصة بمحصول القطن بمراكز الفشن وإهناسيا وببا، بهدف توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتعزيز الإنتاجية، بالإضافة إلى متابعة أعمال مكافحة الآفات وتنفيذ أعمال تعليق طفيل الترايكوجراما بمركز ببا، ومتابعة حملات مكافحة القوارض وفحص حقول الذرة الشامية.

وفي قطاع البساتين، واصلت المديرية المرور على الزراعات البستانية والصوب الزراعية والمشاتل، ومتابعة زراعات الموز بمراكز المحافظة لرصد أي إصابات مرضية، خاصة مرضي التورد والتبرقش، بالتنسيق مع اللجان العلمية المتخصصة، حفاظًا على الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين.

وفيما يخص منظومة كارت الفلاح، بلغ عدد الاستمارات المسجلة 283 ألفًا و160 استمارة، فيما وصل عدد الاستمارات المعتمدة إلى 283 ألفًا و136 استمارة، بما يعكس معدلات إنجاز مرتفعة في تنفيذ المنظومة.

كما تابعت المديرية أعمال صرف الأسمدة الصيفية من خلال المرور على الجمعيات الزراعية بمختلف المراكز، ومراجعة أرصدة المخازن والدورة المستندية للصرف، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المزارعين، إلى جانب متابعة أعمال الحصر الصيفي للمحاصيل الاستراتيجية، خاصة الأرز والقطن.