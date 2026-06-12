صحة بني سويف تقدم 3300 خدمة طبية مجانية بكفر أبو شهبة

نفذت مديرية الصحة ببني سويف قافلة طبية علاجية مجانية بقرية كفر أبو شهبة التابعة لمركز إهناسيا،ضمن خطة القوافل العلاجية الهادفة إلى وصول الخدمات الصحية إلى الأسر الأولى بالرعاية، وفي إطار مبادرة "حياة كريمة" لدعم الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وتحت إشراف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حيث تم تنفيذ القافلة يومي الأربعاء والخميس 10 و11 يونية 2026.

وشهدت القافلة تقديم الخدمات الطبية من خلال 7 عيادات في 6 تخصصات شملت الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، وسط إجراءات وقائية وتنظيمية مشددة.

وخلال فاعليات القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 1160 مواطنًا وصرف العلاج لهم بالمجان، بالإضافة إلى إجراء 88 تحليل دم، و72 تحليل طفيليات، و100 حالة موجات فوق صوتية، و12 حالة أشعة عادية.

كما تضمنت القافلة تنفيذ ندوات تثقيف صحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات التوعية بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وسلامة الغذاء، والاستخدام الآمن للأدوية، إلى جانب رسائل التوعية الخاصة بمبادرة "365 يوم سلامة".

وشملت الفعاليات إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 225 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة خلال القافلة إلى 3366 خدمة صحية لأهالي القرية.