بسبب الفيس بوك ..مياه بني سويف تحذر من التعامل مع أحد الموظفين المفصولين

تهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

بالسادة المواطنين وسائر الجهات

بعدم التعامل مع المدعو

أيمن كمال احمد احمد علي

وشهرته أيمن النويري

فني بمحطة رفع احمد عرابي (سابقا) في أي شأن يتعلق بالشركة حيث ان المذكور لا يمثل الشركة وقد تم فصله من العمل بموجب حكم قضائي نهائي على أثر قيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) قام من خلالها بالتشهير والسب والاساءة إلى سمعة الشركة وقيادتها والعاملين بها وإثارة الرأي العام.

كما تهيب الشركة بالسادة المواطنين بعدم التعامل وتلقي أي معلومات أو بيانات خاصة بالشركة إلا عبر وسائل وقنوات التواصل المعتمدة للشركة

(الصفحة الرسمية للشركة – الخط الساخن)