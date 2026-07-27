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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليجري يحسم الجدل حول ميركاتو نابولي.. ويكشف موقفه من دي بروين

أليجري
أليجري
إسراء أشرف

أبدى ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنابولي، رضاه عن أداء فريقه عقب الفوز على كاراريزي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن استعداداته للموسم الجديد، مؤكدًا في الوقت نفسه ثقته الكاملة في إدارة النادي فيما يخص تدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح المدرب الإيطالي، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أنه لا يشعر بالانشغال بسبب هدوء تحركات نابولي في سوق الانتقالات، مشيرًا إلى أن تركيزه ينصب بالكامل على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق الموسم.

وقال أليجري: "أثق في المجموعة الحالية، لكننا بحاجة إلى مواصلة العمل ورفع المعدلات البدنية، فالموسم يقترب بسرعة، وما يشغلني هو الوصول بالفريق إلى أفضل حالة ممكنة."

وأضاف أن ملف التعاقدات مسؤولية إدارة النادي، مؤكدًا أن العديد من الأندية الإيطالية لم تنهِ صفقاتها حتى الآن، وأن نابولي لا يزال أمامه الوقت الكافي لتقييم احتياجاته بعد خوض المزيد من المباريات الودية.

وأشاد المدير الفني بالتطور الذي ظهر على أداء لاعبيه مقارنة بالمواجهة السابقة، معتبرًا أن الحفاظ على نظافة الشباك يمثل مؤشرًا إيجابيًا في بداية مرحلة الإعداد.

كما شدد أليجري على أهمية بناء فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم المقبل، موضحًا أن الهدف هو الوصول إلى الأشهر الحاسمة من الموسم في أفضل حالة فنية وبدنية.

وتحدث مدرب نابولي أيضًا عن النجم البلجيكي كيفن دي بروين، مؤكدًا أن الفريق ينتظر عودته بعد انتهاء إجازته، عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026.

واختتم تصريحاته قائلًا: "دي بروين لاعب يملك إمكانات استثنائية، ووجوده سيمنح الفريق إضافة كبيرة، ونحن ننتظر انضمامه لأنه سيكون عنصرًا مهمًا في مشروعنا خلال الموسم الجديد."

أليجري نابولي الدوري الإيطالي اخبار نابولي

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