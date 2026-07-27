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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة مبكرة لمورينيو.. إصابة موهبة ريال مدريد تبعده عن بداية الموسم

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

تلقى ريال مدريد ضربة مبكرة خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد، بعدما تأكد غياب لاعب الوسط الشاب تياجو بيتارتش لعدة أسابيع، إثر تعرضه لإصابة في الركبة اليمنى أثناء تدريبات الفريق.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن الفحوصات الطبية أكدت حاجة اللاعب لفترة علاج وتأهيل قد تمتد إلى ستة أسابيع، بعدما تعرض للإصابة في إحدى الحصص التدريبية بمدينة فالديبيباس، عقب عودته مباشرة من المشاركة مع منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس أوروبا تحت 19 عامًا.

وبسبب الإصابة، سيفتقد ريال مدريد خدمات بيتارتش في المباريات الودية المقررة أمام فيورنتينا وفيرينتسفاروش وديبورتيفو لاكورونيا، كما سيغيب عن انطلاقة الفريق في الدوري الإسباني، بما يشمل مواجهات إسبانيول وريال سوسيداد ومالاجا وريال بيتيس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الطبي يستهدف تجهيز اللاعب للعودة في منتصف سبتمبر، مع احتمالية مشاركته أمام رايو فاييكانو أو إلتشي، على أن يكون ديربي مدريد أمام أتلتيكو أحد الخيارات المطروحة لعودته إلى المنافسات.

ويُعد بيتارتش من أبرز المواهب التي صعدت إلى الفريق الأول خلال الموسم الماضي، بعدما نال ثقة الجهاز الفني السابق بقيادة تشابي ألونسو، ونجح في تثبيت أقدامه داخل قائمة الفريق.

وخاض لاعب الوسط الشاب أول مباراة رسمية له مع ريال مدريد أمام خيتافي، قبل أن يشارك أساسيًا في عدة مباريات بالدوري الإسباني، كما سجل حضورًا لافتًا في دوري أبطال أوروبا بمشاركته أمام مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، ليؤكد مكانته كأحد أبرز العناصر الواعدة داخل النادي الملكي، قبل أن تعرقل الإصابة انطلاقته في الموسم الجديد.

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