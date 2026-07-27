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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا مكان للأعذار.. عموتة يحاسب لاعبي الأهلي على التحرك بدون كرة

عموتة
عموتة
محمد بدران   -  
علا محمد

واصل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، العمل على تصحيح الأخطاء الفنية للاعبين خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، بعد الفوز الكبير على النصر بنتيجة 5-1 في أولى المباريات الودية.

وكشف الإعلامي محمود المحمودي، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت، عن كواليس حديث دار بين عموتة ولاعبي خط الوسط عقب المباراة الودية.

وقال المحمودي: "بعد مباراة الأهلي والنصر الودية، عموتة اتكلم مع لاعيبة نص الملعب وقال لواحد منهم: إنت استلمت وقررت تلعب الكورة لورا ليه؟ اللاعب رد وقال: عشان مكنش في مجال ألعب لقدام ومكنش فيه حد جنبي. عموتة قاله: إنت كده مقصر في تحركك، ولو متحرك صح يبقى اللاعيبة اللي جنبك مقصرين.

 الراجل عنده نظام وفاهم المشكلة فين، ومش بيوقف التمرين كل شوية عشان يعدل تمريرة، لأنه عارف إنه بيتعامل مع نجوم".

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور رسمي للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل مواجهة بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم يتوجه إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكره الخارجي.

ويتضمن برنامج الإعداد أيضًا خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة يوم 19 أغسطس، في ختام التحضيرات للموسم الجديد.

الجهاز الفني للنادي الأهلي الأهلي المغربي الحسين عموتة عموتة النصر

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