ضربة جديدة للزمالك.. 6 ملفات تعطل الفريق قبل الموسم الجديد| تفاصيل

لا تزال أزمة إيقاف القيد تلقي بظلالها على نادي الزمالك، بعدما كشف خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة عن آخر تطورات موقف النادي، مؤكدًا أن الأبيض يواجه حاليًا 6 قضايا، بينها 5 قضايا مالية إلى جانب عقوبة تأديبية، وفقًا لآخر تحديث صادر اليوم الأحد 27 يوليو.

وأوضح العمايرة، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن أسباب إيقاف قيد الزمالك تتمثل في قضيتين لصالح نادي أوليكساندريا الأوكراني، والمتعلقتين بصفقة اللاعب خوان ألفينا، إلى جانب قضية تخص اللاعب إبراهيما نداي، وقضية لصالح نادي اتحاد طنجة المغربي بشأن صفقة اللاعب معالي، بالإضافة إلى قضية لصالح نادي أيك السويدي والخاصة بصفقة عمر فرج.

وأشار إلى وجود عقوبة تأديبية تقضي بإيقاف النادي لفترتي قيد، مؤكدًا أنها لا ترتبط بسداد أي مستحقات مالية.

وأضاف العمايرة أن التحديث الصادر في تمام الساعة 11:33 صباحًا اليوم، أوضح أن هناك ثلاث قضايا مرتبطة بالحصول على الرخصة التي منحها الاتحاد المصري لكرة القدم للزمالك، وهي القضيتان الخاصتان بنادي أوليكساندريا الأوكراني، إلى جانب قضية اللاعب إبراهيما نداي.

في المقابل، أوضح أن القضايا الثلاث الأخرى لا ترتبط بالحصول على الرخصة، وتشمل العقوبة التأديبية، وقضية نادي اتحاد طنجة المغربي، وقضية نادي أيك السويدي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه مجلس إدارة الزمالك إلى إنهاء جميع الملفات القانونية والإدارية الخاصة بإيقاف القيد، من أجل فتح باب التعاقدات وتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وفي الوقت نفسه، لم يحسم الزمالك حتى الآن موعد انطلاق فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم، رغم اقتراب بداية الموسم الجديد، وسط حالة من الترقب بشأن الاستعدادات النهائية، إلى جانب استمرار الغموض حول الجهاز الفني.

ويثير تأخر تحديد موعد بدء فترة الإعداد تساؤلات جماهير الزمالك، خاصة مع تحركات المنافسين، إذ بدأ الأهلي استعداداته للموسم الجديد وخاض أولى مبارياته الودية، بينما دخل بيراميدز معسكره الإعدادي في تركيا، في انتظار إعلان الزمالك عن موعد انطلاق تدريباته والاستقرار على جميع الملفات الفنية والإدارية قبل بداية المنافسات الرسمية.