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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة في أمم إفريقيا للسيدات بالمغرب.. لاعبة نيجيريا تتهم موظف فندق بالسرقة

منتخب نيجيريا للسيدات
منتخب نيجيريا للسيدات
إسراء أشرف

كشفت تقارير صحفية إفريقية عن تعرض بعثة منتخب نيجيريا للسيدات لواقعة سرقة داخل مقر إقامتها في المغرب، قبل ساعات من إحدى مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

ووفقًا لصحيفة TheCable النيجيرية، اتهمت اللاعبة إيستير أوكورونكو أحد العاملين بالفندق الذي يقيم فيه المنتخب بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت ألف دولار من عدد من اللاعبات.
وأضافت الصحيفة أن الواقعة أثارت حالة من الغضب داخل بعثة المنتخب النيجيري، قبل أن تتحرك السلطات الأمنية المغربية لفتح تحقيق في البلاغات المقدمة.

وأشارت التقارير إلى أن التحريات الأمنية أسفرت عن توقيف أحد موظفي الفندق، للاشتباه في تورطه بالواقعة، كما تم ضبط مبلغ مالي يُعتقد أنه من حصيلة المسروقات، بعد تحويله من الدولار الأمريكي إلى العملة المغربية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أو اللجنة المنظمة للبطولة بشأن الحادثة.

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