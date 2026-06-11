لسلامة المرضى.. صحة بني سويف تواصل جولاتها الميدانية لدعم جاهزية وحدات الرعاية

نفّذت الدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى، اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، زيارة ميدانية إلى وحدة الكوم الأحمر التابعة لإدارة سمسطا الصحية، يرافقها د فاطمة الزهراء محمد عبد الحميد عضو إدارة سلامة المرضى، وبحضور د/ رشا خليفة مدير الإدارة الصحية بسمسطا وفرق الإشراف بالإدارة، وذلك في إطار دعم جاهزية الوحدة للاعتماد منذ بدء تسجيلها على منظومة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية الشؤون الصحية ببني سويف للارتقاء بجودة خدمات وحدات الرعاية الأساسية ودعم جاهزيتها للاعتماد، وتحت إشراف الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

وخلال الزيارة تم المرور على جميع أقسام الوحدة والمرافق والخدمات المساندة لرصد الوضع الحالي وتقييم مدى توافقه مع متطلبات ومعايير الاعتماد، حيث شملت أعمال المرور ما يلي:

١- تنفيذ مراجعة ميدانية شاملة للوحدة باستخدام منهجية Gap Analysis لتقييم الوضع الحالي وتحديد فرص التحسين وفقًا لمتطلبات الاعتماد.

٢- مراجعة السياسات والإجراءات ومدى توافق التطبيق الفعلي داخل الأقسام المختلفة مع معايير الاعتماد.

٣- المرور على الأقسام والمرافق والخدمات المساندة لتقييم مستوى الجاهزية والبنية التحتية.

٤- تدريب الفرق الطبية والعاملين على رأس العمل، ورفع الوعي بمتطلبات الاعتماد ودليل المراجعة الخاص بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

٥- عقد اجتماع ختامي مع إدارة الوحدة والإدارة الصحية لمناقشة الملاحظات والتحديات ووضع الإجراءات التصحيحية وخطة تحسين الجاهزية للاعتماد.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على دعم وحدات الرعاية الأساسية، ورفع كفاءة الفرق الطبية، وتعزيز ثقافة الجودة وسلامة المرضى، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.