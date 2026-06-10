فيها حاجة حلوة.. فاعل خير يتبرع بـ 10 مراوح لقاعات الامتحانات بـ آداب بني سويف

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، بضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب وتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات، وفي لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والعطاء، وبمبادرة طيبة من الأستاذ الدكتور عزة جوهري، عميد كلية الآداب بالجامعة ، وبمشاركة عدد من أصحاب الأيادي البيضاء الداعمين للكلية، تم توفير 10 مراوح هواء بقاعات الامتحانات، وذلك للمساهمة في التخفيف من آثار ارتفاع درجات الحرارة وتوفير أجواء أكثر راحة لأبنائنا الطلاب أثناء أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وتأتي هذه المبادرة استجابة سريعة لاحتياجات الطلاب، وحرصًا على توفير بيئة امتحانية مناسبة تساعدهم على التركيز وأداء امتحاناتهم في أفضل الظروف الممكنة، بما يعكس اهتمام الكلية بأبنائها وحرصها على تهيئة المناخ الملائم لهم.

وأعربت الأستاذ الدكتور عزة جوهري عن خالص شكرها وتقديرها لأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في هذه المبادرة الكريمة، مؤكدة أن مثل هذه المواقف النبيلة تجسد أسمى معاني الرحمة والتعاون والمسؤولية المجتمعية، وتعكس روح الأسرة الواحدة التي تتميز بها كلية الآداب.

كما وجهت الشكر والتقدير لكل من ساهم في نقل المراوح وحملها وتركيبها وتجهيزها داخل القاعات والممرات، لما بذلوه من جهد مخلص وعمل دؤوب من أجل سرعة إنجاز المبادرة وتحقيق الاستفادة منها في وقت قياسي، مؤكدة أن هذه الجهود تمثل نموذجًا مشرفًا للعمل الجماعي والتعاون من أجل خدمة الطلاب والارتقاء بالكلية.

وفي ختام حديثها، دعت عميد الكلية الله سبحانة و تعالى أن يجزي جميع المساهمين خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه في ميزان حسناتهم، وأن يبارك لهم في أرزاقهم وأعمالهم، وأن تكون هذه المبادرة صدقة جارية وأثرًا طيبًا يمتد نفعه للجميع.