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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الاختبارات القبلية للمتقدمين للبرامج التدريبية المتخصصة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع بلال حبش نائب محافظ بني سويف سير أعمال لجنة الاختبارات القبلية واختبارات تحديد المستوى للمرشحين للالتحاق بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة، والتي تُعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، بهدف اختيار العناصر الأكثر تأهيلاً للاستفادة من البرامج التدريبية المقررة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لخطة التدريب السنوية لمركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي 2026/2027.

وشهد نائب المحافظ جانبًا من أعمال الاختبارات، حيث اطمأن على انتظام الإجراءات المتبعة لضمان تحقيق أعلى درجات الحيادية والدقة في تقييم المتقدمين، بما يسهم في اختيار الكفاءات المناسبة للبرامج التدريبية المخصصة لإعداد وتأهيل قيادات الصفين الأول والثاني بالإدارة المحلية.

وأكد نائب المحافظ أن هذه البرامج تمثل أحد المحاور المهمة لبناء كوادر قادرة على تطوير منظومة العمل المحلي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بضرورة تطبيق معايير موضوعية في تقييم المرشحين، بما يضمن توافق قدرات ومهارات كل متقدم مع البرنامج التدريبي المرشح له، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورات التدريبية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

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