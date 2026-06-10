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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بني سويف في زيارة مفاجئة لقسم طوارئ الأطفال بالمستشفى الجامعي | صور

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

قام الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، بزيارة مفاجئة لقسم طوارئ الأطفال بالمستشفى الجامعي، وذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل داخل المستشفيات الجامعية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وشملت الجولة تفقد قسم الباطنة والجراحة، والمحاليل حيث رافقه خلال الجولة الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى الجامعي.

حيث اطمأن رئيس الجامعة على حالة المرضى المتواجدين بالقسم، واستمع إلى شرح مفصل من الأطباء وهيئة التمريض حول آليات استقبال الحالات الحرجة وسرعة التدخل الطبي وتوافر المستلزمات والأدوية، مشيدا  بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق الطبي والإداري في التعامل مع الحالات الطارئة ، مؤكدًا أن قسم طوارئ الأطفال يمثل خط الدفاع الأول عن صحة الأطفال ويحتاج إلى دعم مستمر وتطوير دائم. 
كما شدد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى وذويهم، لافتًا إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المدربة للارتقاء بمستوى الخدمة.

واستكمل رئيس الجامعة جولته بتفقد قسمي الباطنة والجراحة، حيث تابع سير العمل داخل الأقسام، وتفقد غرف المرضى والعنايات المركزة، واطلع على معدلات إجراء العمليات الجراحية.

وأكد رئيس الجامعة أن المستشفيات الجامعية تمثل ذراع الجامعة المجتمعي وواجهتها الخدمية، وأن الإدارة تولي ملف الصحة أولوية قصوى ضمن استراتيجية الجامعة، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضمان الانضباط وتحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين من أبناء محافظة بني سويف والمحافظات المجاورة.


 

بني سويف جامعة بني سويف بني سويف الجامعي

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