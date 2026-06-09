,محافظ بني سويف يلتقي خريجي دورات الحاسب الآلي من العاملين

في إطار استراتيجية الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري ودعم رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي، التقى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، عدداً من العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات والمشروعات التابعة، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح الدورات التدريبية المتخصصة في برامج الحاسب الآلي.

شهد اللقاء حضور كل من: كامل علي غطاس السكرتير العام للمحافظة،و أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأحمد مرسي مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعباس سيد مدير مكتبة مصر العامة، إلى جانب نخبة من الكوادر التنفيذية والمدربين المشرفين على البرنامج التدريبي.

أبرز رسائل وتوجيهات اللقاء:

• رؤية متكاملة لتطوير الأداء: أكد محافظ بني سويف على أهمية التوسع في البرامج التدريبية كركيزة أساسية لرفع كفاءة الإدارة المحلية، مشيراً إلى الطفرة الملموسة التي حققتها المحافظة في ملف التحول الرقمي عبر تطوير المراكز التكنولوجية وتوسيع قاعدة الخدمات الإلكترونية المُقدمة للمواطنين.

• جودة الخدمات والتعلم المستمر: أوضح السكرتير العام أن هذه الخطوات الاستباقية تسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الأداء التنفيذي، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التعلم واستثمار التطبيقات التكنولوجية الحديثة لضمان تقديم خدمات حكومية تليق بالمواطن.

• تقييم علمي وتدريب متقدم: أشار مدير الموارد البشرية إلى أن الدورات التدريبية، التي عُقدت بمركز علوم الحاسب الآلي بالمجلس الشعبي ومكتبة مصر العامة، اعتمدت على منهجية الاختبارات (القبلية والبعدية) لضمان تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مُعلناً عن الاستعداد لإطلاق حزمة جديدة من الدورات الأكثر تطوراً خلال المرحلة المقبلة.

تأتي هذه الجهود لتؤكد التزام محافظة بني سويف بالاستثمار في كوادرها البشرية، وتأهيلهم لقيادة منظومة العمل التكنولوجي بما يتماشى مع متطلبات العصر ومسيرة التنمية الشاملة.



