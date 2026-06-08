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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يكرم مركز شباب بلفيا بعد فوزه بدوري منتخبات مجالس المدن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

سلم اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف"كأس دورى منتخبات مجالس المدن" في خماسي كرة القدم في النسخة 37 من البطولة ،بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، بنتيجة هدف مقابل لاشيء حيث أقيمت المباريات على أرضية ملعب نادى الشباب بمدينة بني سويف

جاء ذلك في حضور: هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ،محمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أسامة يونس رئيس مركز سمسطا ،د.أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية لقطاع الرياضة،عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، ومديرى الإدارات الفرعية 
: هانى ناجى مدير إدارة شباب وسط،هشام عبدالله مدير إدارة شباب غرب بنى سويف، مؤمن طه عبد العال مدير إدارة شباب سمسطا،طارق نور مدير إدارة شباب ببا،مسلم عمارة المدير التنفيذى لنادى الشباب

وحرص المحافظ على التقاط صور جماعية لفرق المربع الذهبي للبطولة،والذي ضم فريق مركز شباب بلفيا الفائز باللقب "للعام الثاني على التوالي" ،وسلمه كأس النسخة الحالية ومكافأة المركز الأول،بجانب الوصيف فريق مركز شباب الضباعنة"إدارة ببا"،وصاحب المركز الثالث نادي الشباب التابع لإدارة وسط بني سويف، بعد فوزه  بخماسية نظيفة على نادي سمسطا  في مباراة تحديد المركز الثالث،والتي أقيمت قبل المباراة النهائية.

وأعرب" الجبالي"عن تقديره لمحافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز،وحرصه على حضور نهائي البطولة وتكريم فرق المربع الذهبي، بالبطولة التي تحمل اسم"كأس المحافظ"وشهدت مشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها الى 4 مجموعات وصعود أول وثان المجموعات للعب دور الــ8 ثم صعود الفائزين الى دور الـــ4 قبل النهائى ثم مباراتى تحديد الأربع مراكز الأولى من فرق المربع الذهبي

بني سويف بلفيا دوري المدن

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