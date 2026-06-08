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القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بالضرب في بني سويف

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص ونجليه بالتعدى بالضرب على قائد مركبة توك توك "طفل" وكذا على أحد الأشخاص وزوجته لقيامهما بالفض بينهم ببنى سويف.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1 / الجارى حدثت مشادة كلامية بين طرف أول (الطفل المعتدى عليه بمقطع الفيديو "قائد مركبة توك توك" ، مقيم بدائرة مركز شرطة ببا) طرف ثان : ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ، ونجليه – مقيمين بدائرة المركز) لخلافات بينهم لقيام قائد المركبة بالتوقف خلف السيارة ملك الأول من الطرف الثانى قام على إثرها أحد نجلى مالك السيارة بالتعدى بالضرب على الطرف الأول ، وحال قيام ( أحد الأشخاص وزوجته ، مقيمان بدائرة المركز ) بالدفاع عن قائد مركبة التوك توك ومعاتبتهم قاموا بالتعدى عليهما بالضرب بإستخدام عصى خشبية وإحداث إصابتهما بكدمات .


 

أمكن ضبط الطرف الثانى ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى توك توك

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