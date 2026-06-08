طعنة غادرة أمام مستشفى أوسيم.. شاب يصارع الموت وجهود أمنية لضبط الجاني

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة تعرض شاب للطعن بسلاح أبيض أمام مستشفى أوسيم، ما أسفر عن إصابته بجرح نافذ في الرقبة، وتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لإسعافه.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بإصابة شاب إثر تعرضه للطعن أمام مستشفى أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين إصابته بطعنة خطيرة في الرقبة، وتم إيداعه غرفة العناية المركزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأفادت مصادر بأن حالة المصاب كانت بالغة الخطورة، فيما ترددت أنباء عن وفاته متأثرًا بإصابته، وجارٍ التأكد من ذلك رسميًا.

وباشرت فرق البحث الجنائي تحرياتها لكشف تفاصيل الواقعة، حيث يجري فحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد هوية المتهم وضبطه، والوقوف على الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.