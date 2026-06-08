مهندسة أجنبية تنهي حياتها قفزا من أعلى عقار بالمهندسين

أنهت مهندسة أجنبية حياتها قفزا من الطابق الحادي عشر بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة لمعاناتها من أزمة نفسية حادة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان سيدة أسفل أحد العقارات بعد سقوطها من الطابق الـ11 بأحد العقارات.

وعلى الفور، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين مصرع سيدة أجنبية إثر سقوطها من أعلى العقار، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.