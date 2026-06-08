المؤبد لشقيقين أنهيا حياة شاب داخل منزله في أوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة شقيقان بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل شاب بعد تمزيق جسده بالطعنات داخل منزله بمدينة أوسيم، مع إلزامهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

تضمن أمر الإحالة أن المتهمين كريم كرم صابر نصر ودياب كرم صابر نصر قتلا المجني عليه أحمد طه عبده عمد مع سبق الإصرار، إذ عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه بسبب خلافات سابقة، وأعدا سلاح أبيض "سكين"، وتوجها إلى محل إقامته بعد التأكد من وجوده بمفرده، ثم تعديا عليه بعدة طعنات استقرت بجسده فأودت بحياته، كما أحرزا سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

تعود أحداث القضية إلى 19 أبريل 2025، عندما شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة جريمة قتل راح ضحيتها المجني عليه داخل نطاق مسكنه، حيث كشفت التحقيقات عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، انتهت بقيام المتهمين بالتوجه إلى المجني عليه والاعتداء عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن وفاته متأثر بالإصابات التي لحقت به.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم بالسجن المؤبد ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.